Gartner: витрати на ІТ в Європі зростуть на 8,7% у 2025 році

11 ноября 2024 г., 11:45

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Згідно з останнім прогнозом Gartner, витрати на ІТ в Європі у 2025 році складуть 1,28 трлн дол., що на 8,7% більше, ніж у 2024 році.

До кінця 2024 року витрати на ІТ в Європі зростуть до 1,18 трлн дол.

«У 2024 році стрімке нарощування постачальниками технологій інфраструктури, пов'язаної зі штучним інтелектом, зумовить високий рівень витрат на системи центрів обробки даних в Європі, - заявив Джон-Девід Лавлок (John-David Lovelock), почесний віце-президент-аналітик Gartner. - ІТ-директори в Європі продовжать інвестувати у витрати кінцевих користувачів публічних хмар, які, за оцінками, досягнуть 123 млрд дол. у 2024 році. Витрати на безпеку збільшуватимуться і за прогнозами досягнуть 47 млрд дол. у 2024 році».

Європейські компанії, які усвідомили цінність ІТ під час пандемії, планують значно збільшити витрати у 2025 році, щоб залишатися конкурентоспроможними та збільшувати прибутки. Завдяки зростаючому інтересу до рішень на основі генеративного штучного інтелекту СІО в Європі спрямовуватимуть свої ІТ-бюджети в епоху високих темпів зростання та інновацій. Наступний рік може стати рекордним за темпами зростання ІТ-витрат в Європі з часів постпандемічного сплеску 2021 року.

«Обмежений успіх багатьох пілотних проектів і перевірок концепції (POC) у 2024 році підштовхне європейські організації до переходу від створення власних рішень GenAI до купівлі та впровадження партнерських рішень у 2025 році», - зазначає Лавлок.

За оцінками Gartner, витрати на ІТ-послуги, пов'язані зі штучним інтелектом, в Європі зростуть з 78 млрд дол. у цьому році до 94 млрд дол. наступного.

За оцінками, витрати кінцевих користувачів на сервери в Європі зростуть на 25% у 2024 році через збільшення попиту на сервери, оптимізовані для роботи зі штучним інтелектом. У наступному році витрати на сервери продовжать зростати, але повільніше (11%). «У 2024 році в Європі спостерігалося значне збільшення витрат на сервери з боку постачальників технологій на 46%. У 2025 році технологічні компанії продовжать розбудовувати інфраструктуру, необхідну для навчання моделей GenAI сьогодні та їхнього прогнозування в майбутньому», - зазанчив Лавлок.

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