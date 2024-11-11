Microsoft вперше проведе навчальний захід для українських розробників ігор Xbox Game Camp

11 ноября 2024 г., 12:35

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Корпорація Microsoft проведе 12 грудня Xbox Game Camp Ukraine, безплатний віртуальний захід, присвячений відзначенню майбутніх і визнаних українських розробників ігор. Він транслюватиметься у прямому ефірі з головного офісу видавця та розробника 11 bit studios у Варшаві, Польща. Заявки на участь приймаються до 27 листопада.

Xbox Game Camp призначений дати можливість творцям ігор із традиційно маргіналізованих спільнот і нетрадиційних середовищ реалізувати свій потенціал в ігровій індустрії. Завдяки чатам, панелям та презентаціям від ID@Xbox, Mojang, Machine Games, 11 bit studios, Simplygon та Blizzard, учасники Game Camp Ukraine можуть розраховувати на отримання навичок та знань, необхідних для досягнення успіху в розробці ігор.

Окрім вивчення базових навичок у створенні ігор, програмуванні та дизайні, учасники також отримають вигоду від спілкування з іншими творцями ігор та колегами по галузі, а також учасники матимуть постійний доступ до ID@Xbox наставників і можливість презентувати свої проєкти співробітникам Xbox після табору.

Сьогодні понад 200 українських ігрових компаній активно роблять свій внесок в індустрію, що стрімко зростає. Однією з видатних компаній є GSC Game World, яка наближається до завершення своєї довгоочікуваної гри S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of Chornobyl, продовження їхньої відомої франшизи для ПК, яка розійшлася тиражем понад 15 млн копій по всьому світу.

Щоб взяти участь, фізичні особи повинні досягти повноліття, бути громадянином України (незалежно від поточного місця проживання) та навчатися, або працювати частково чи повний робочий день, у будь-якій з наступних галузей: розробка програмного забезпечення, візуальне мистецтво, 3D, музика та аудіо, вебдизайн, наративний дизайн або професійне управління проєктами.

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