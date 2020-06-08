Fujitsu обновила свои настольные ПК

8 июня 2020 г., 12:41

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Компания Fujitsu обновила семейство ESPRIMO, оснастив их чипам и Intel 10-го поколения, - от универсальных ПК в башенном корпусе, до компактных систем с корпусом объемом менее одного литра.



Флагманская модель ESPRIMO P9910 серии ESPRIMO P с корпусом формата Micro Tower поддерживает полноразмерные графические карты и имеет 4 разъема PCIe для модернизации системы. Новинка оснащена блоком питания мощностью 680 Вт, что позволяет устанавливать в ПК специализированные карты расширения. Серия ПК ESPRIMO P широко используется в государственном, транспортном и производственном секторе, благодаря расширенным возможностям для внутриполосного управления и управления с помощью технологии vPro, а также новейшим технологиями BIOS и ОС, которые обеспечивают высокую эффективность работы и снижают расходы на администрирование.



Серия ПК ESPRIMO D с компактным форм-фактором включает новый уменьшенный корпус объемом 8,3 литра, который используется в линейке ESPRIMO D7010 и премиальном ESPRIMO D9010. Несмотря на небольшие размеры, новые ПК поддерживают различные возможности для расширения и многочисленные интерфейсы ввода/вывода. Эта серия пользуется популярностью в образовательных учреждениях.



Мини-ПК ESPRIMO Q теперь предлагаются в черном и белом корпусе. Эта полнофункциональная система имеет оптический привод, интегрированный блок питания и современный компактный корпус. Благодаря поддержке до 11 портов для различных вариантов подключения, универсальный ПК ESPRIMO Q отлично подойдет для использования в офисах и розничных точках. Отмечается, что на протяжении 2 лет мини-ПК ESPRIMO Q7010 будет поставляться с чипсетом без изменений, что очень важно для специализированных приложений, в которых каждое обновление проходит проверку на предмет совместимости.



Ультракомпактные ПК ESPRIMO G имеют корпус объемом всего 0,9 литра. Новая модель ESPRIMO G9010 имеет безвентиляторную конструкцию для бесшумной и комфортной работы. Благодаря возможности подключения питания и вывода изображения через один единый кабель USB-C, мини-ПК может быть установлен за монитором без лишних дополнительных проводов. При этом, подчеркивается, что мини-ПК обеспечивает высокую скорость работы за счет использования в нем новейших технологий Intel и Fujitsu. Универсальная ESPRIMO G5010 и модель более высокого уровня ESPRIMO G9010 отлично подойдут для модернизации рабочих мест, использования в сфере образования, домашнего использования и в качестве обычных десктопов для компаний малого и среднего бизнеса. Ультракомпактные ПК ESPRIMO G и мини-ПК ESPRIMO Q могут применяться для создания современных информационных решений для рекламных щитов и цифровых вывесок.



Моноблок ESPRIMO K получил современный внешний вид, благодаря корпусу белого цвета и 24-дюймовому экрану, с 3 сторон которого отсутствует рамка. Обновленный моноблок отлично подходит для установки в приемных офисов, на стойках регистрации в гостиницах и аэропортах. Эргономичная конструкция с регулировкой по высоте позволит любому пользователю выбрать удобное рабочее положение.



«С выпуском 10-го поколения настольных ПК Fujitsu ESPRIMO мы продолжаем инвестировать в разработку современной линейки настольных компьютеров. Благодаря еще более компактным размерам новые модели ПК не занимают на столе много пространства и имеют большие перспективы для использования в будущем. Существует множество сценариев использования, в которых настольные ПК окажутся отличной заменой ноутбуков. Благодаря новым процессорам обновленные системы Fujitsu ESPRIMO стали еще мощнее и энергоэффективнее», заявил Рюдегер Ландто (Rüdiger Landto), руководитель направления клиентских устройств компании Fujitsu в регионе EMEIA.

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