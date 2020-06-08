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Капитализация Apple достигла очередного рекорда - 1,44 трлн долл.

8 июня 2020 г., 14:45

Капитализация Apple достигла очередного рекорада - 1,44 трлн долл.

В прошедшую пятницу на закрытии торгов акции Apple достигли исторического максимума.

Котировки ценных бумаг компании на бирже Nasdaq выросли до отметки в 331,5 долл. Акции Apple активно росли с момента провала в 20-х числах марта, когда была объявлена пандемия коронавируса — тогда они упали до 224,37 долл. При этом предыдущий пик котировок был отмечен 12 февраля показателем 327,2 долл.

Некоторые аналитики изменили прогноз стоимость акций Apple в сторону увеличения — до  375 долл.

На данный момент капитализация Apple составляет 1,44 трлн долл. Специалисты Evercore предполагают, что в ближайшие четыре года она достигнет 2 трлн долл. и компания первой пройдет этот знаковый порог.

Стоит отметить, что у Microsoft акции также активно растут — сейчас они на отметке в 187,2 долл. Однако они пока не превысили рекордного показателя, который был достигнут 10 февраля — 188,70 долл. На данный момент общая стоимость компании составляет 1,42 млрд долл.


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