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Sergey Petrenko

ФОП Meta

11 февраля 2022 г., 18:15

Интересный казус – после недавнего падения общая капитализация Meta опустилась ниже 660 млрд долл. Именно такой уровень заложен в рассматриваемые сейчас в Конгрессе США законопроекты о регулировании Big Tech – они были внесены в Конгресс осенью прошлого года. Таким образом, компания может избежать ряда ограничений, предусмотренных будущими законами.

Правда, понятно, что в законах так или иначе будет предусмотрена и возможность изменения этого уровня, и некоторая инертность – то есть компании не будут при резких колебаниях моментально выходить из зоны его действия. Но вот скажите – вы тоже подумали, что технологические гиганты могли бы взять на вооружение практику украинских ФОПов и разбить свою деятельность на несколько компаний, чтобы ни одна не превышала лимита?

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