Европейские инвестиции в искусственный интеллект в 2021 г. достигнут 12 млрд долл.

26 марта 2021 г., 17:15

Рост расходов на решения, связанные с искусственным интеллектом в период с 2021 по 2024 г. будет описываться двузначным числом, – прогнозируют в IDC. Необходимость в автоматизации процессов и цифровая трансформация будут стимулировать увеличение расходов на ИИ вопреки негативному влиянию пандемии COVID-19 на размер свободных денежных средств во многих компаниях.



На некоторых вертикальных рынках, к примеру в здравоохранении, COVID-19 останется мощным триггером инвестиций. Лечебные заведения на территории локального рынка активно использовали ИИ начиная от ПО для автоматической диагностики COVID-19 и заканчивая использованием машинного обучения для систем планирования загрузки госпиталей. С другой стороны, вертикальные рынки, связанные с розницей, транспортными услугами, персональными услугами стабильно наращивают инвестиции в ИИ-системы, упрощающие адресную доставку потребителям онлайновых заказов.



Таким образом, объем европейских расходов на связанные с искусственным интеллектом решению в 2021 г. достигнет 21 млрд долл.

Замовлення хмари в декілька кліків. UCloud запустив хмарний чат бот!

0

Tweet