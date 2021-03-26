Lenovo ThinkPad E15 второго поколения уже доступен в Украине

26 марта 2021 г., 16:35

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Компания Lenovo объявила о выходе на украинский рынок второго поколения надежного ноутбука для малого и среднего бизнеса ThinkPad E15. Автономное устройство работает до 12,7 часов без подзарядки, поэтому подходит для работы в любом месте. Ноутбук можно выбрать на базе самых современных процессоров Intel Core или AMD Ryzen, которые даже в режиме многозадачности легко справятся с выполнением задач в высокопроизводительных приложениях.



Традиционно для бизнес-линеек, устройство получило набор встроенных решений безопасности ThinkShield, которые защищают владельца ноутбука от распространения личных данных, вирусов и фишинга. Дополнительный уровень защиты обеспечивает модуль TPM 2.0, который надежно шифрует данные, предотвращая хищение конфиденциальной информации. Как быть уверенным в безопасности файлов без длинных паролей? Опциональные считыватель отпечатков пальцев, интегрированный в кнопку питания, и инфракрасная камера с технологией распознавания лица гарантируют быстрый вход в систему. Благодаря физической шторке ThinkShutter пользователь может закрыть веб-камеру и быть уверенным, что за ним не подглядывают.



Как отмечается, инженеры Lenovo работали над усовершенствованным поколением ThinkPad E15, чтобы достичь максимальной производительности даже в моменты пиковой нагрузки. Запускать высокопроизводительные программы, проводить онлайн-встречи или работать в офисных приложениях, не закрывая десятки веб-страниц, 一 новинка ThinkPad E15 от Lenovo мгновенно реагирует на задачи любой сложности. Быструю реакцию системы обеспечивает 8-поточный процессор Intel® Core™ i7-1165G7 11-го поколения (в максимальной конфигурации) с максимальной тактовой частотой до 4,7 ГГц. Также ThinkPad E15 можно выбрать с мобильным процессором AMD Ryzen™ 7 4700U (в максимальной конфигурации) с тактовой частотой 2 ГГц, а в режиме Precision Boost 2 она достигает 4,1 ГГц. Объем оперативной памяти составляет до 32 ГБ 一 это позволит выполнять ежедневную работу быстро и эффективно и не раздражаться из-за задержки системы. SSD-накопитель до 1 ТБ сохранит необходимые для работы программы и ускорит загрузку системы.



ThinkPad E15 второго поколения оснащен Full HD (1920х1080 пикселей) дисплеем с диагональю 15,6 дюймов, поэтому ценители реалистичного изображения останутся довольны. Яркость до 300 нит позволит сохранить яркую картинку даже в солнечный день. Важно точное цветовоспроизведение на макете? 100% охвата цветового пространства sRGB и IPS-матрица передают оттенки на экране максимально приближенно к естественным. За воспроизведение видео в высоком качестве отвечает интегрированная видеокарта Intel® Iris Xe или AMD Radeon™ Graphics. Опционально устройство можно выбрать с сенсорным экраном. Стереодинамики от Harman Kardon® мощностью по 2 Вт и с поддержкой технологии Dolby Audio™ обеспечат премиальное звучание любимых треков во время рабочей паузы.



ThinkPad E15 второго поколения можно приобрести в традиционном черном (Black) цвете, а устройство на базе Intel® доступно еще в стильном серебристом оттенке (Mineral Metallic). Клавиатура с защитой от пролития жидкости надежно обезопасит данные и внутренние детали устройства при нежелательном попадании кофе или воды. Приятные отзыв клавиш и тактильные ощущения при нажатии 一 традиционно качественное решение для удобного пользования. Необходимо завершить работу в вечернее время? ThinkPad E15 второго поколения оборудован LED-подсветкой клавиатуры, поэтому владельцу будет удобно работать даже в темном помещении.



Несмотря на свою портативность, ThinkPad E15 второго поколения смело можно назвать выносливым воином, ведь устройство стабильно функционирует в экстремальных условиях и при бытовых проблемах. Пролитый кофе, жара и мороз, падение с небольшой высоты, внезапный дождь 一 ноутбук доказал свою надежность во время проверки по 20 процедурам и 12 тестам стандарта Министерства обороны США2.



Бизнес-помощник весит 1,7 кг, а габариты позволяют комфортно разместить устройство в рабочем портфеле или вместительной сумке. Аккумулятор емкостью 45 Вт*ч обеспечивает до 12,7 часов работы1 в автономном режиме. Перерыв на бизнес-ланч или оффлайн встреча? С технологией Rapid Charge ноутбук успеет зарядиться от 0 до 80% всего за час. Раздражают задержки при загрузке страниц в браузере или видео в сети? Модуль WiFi 6 обеспечивает бесперебойную работу в интернете благодаря лучшей пропускной способности и стабильному сетевому подключению.



ThinkPad E15 второго поколения доступен на украинском рынке по цене от 18 497 грн.

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