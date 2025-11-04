Ether впав на 7% на тлі багатомільйонного злому DeFi-протоколу

4 ноября 2025 г., 11:45

0

Tweet

CNBC повідомляє, що криптовалюта Ether (ETH), що є нативним токеном мережі Ethereum, впала в ціні на 7% після того, як децентралізований фінансовий протокол Balancer зазнав злому.



У понеділок Ether падав на цілих 9%, пробивши ключовий рівень підтримки 3600 дол. Згідно з даними CoinMetrics, на момент публікації криптовалюта знизилася приблизно на 6,6%, торгуючись близько 3600 дол. Ця ціна приблизно на 25% нижча за максимум 4885 дол., досягнутий 22 серпня.



Різке падіння ціни Ether сталося після повідомлення про злом DeFi-протоколу Balancer на базі Ethereum, в результаті якого було втрачено, ймовірно, понад 100 млн дол. Цей експлойт став останнім у низці "ведмежих" подій, які останніми тижнями тримають інвесторів у сфері цифрових активів у напрузі.



Падіння ETH посилюється низкою макроекономічних і геополітичних факторів, які підвищують ризиковість інвестицій у криптоактиви:



У середині жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про "масштабні" тарифи на Китай через обмеження експорту рідкісноземельних елементів. Це спричинило втечу інвесторів від ризикових активів, таких як криптовалюта, до більш безпечних, зокрема золота. Хоча згодом президент пом'якшив свою загрозу, його коментарі викликали масовий розпродаж, який спровокував каскадні ліквідації високомаржинальних позицій.



Минулого тижня голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл (Jerome Powell) застеріг інвесторів від очікування швидкого зниження ставок, що також додало негативу до існуючих "ведмежих" настроїв на ринку.



Хуан Леон (Juan Leon), старший інвестиційний стратег Bitwise, зазначив, що ці події створюють "неспокійну обстановку" на початку листопада. Він додав, що, незважаючи на макроекономічну волатильність, жовтневе зниження, схоже, стало "здоровим, хоча й різким, знеціненням, яке вимило спекулятивні надлишки з ринку".



Тиск також відчувають акції компаній, пов'язаних із цифровими активами. Так цінні папери Coinbase впали майже на 4%, а MicroStrategy, що володіє значними резервами Bitcoin впала більш ніж на 1%.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI