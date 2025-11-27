Пекін та Брюссель домовилися про посередництво у конфлікті навколо Nexperia

27 ноября 2025 г., 14:25

Як повідомляє Reuters, міністерство торгівлі Китаю повідомило про досягнення важливої домовленості з Європейським Союзом щодо врегулювання кризи навколо виробника чипів Nexperia. Сторони погодилися закликати нідерландський та китайський підрозділи компанії до прямих переговорів, фактично відсуваючи уряд Нідерландів на другий план у цьому процесі.



Конфлікт, який сколихнув світову напівпровідникову індустрію, загострився після того, як 30 вересня уряд у Гаазі ініціював процедуру вилучення активів Nexperia, яка належить китайській компанії Wingtech. Це рішення було підкріплено ухвалою суду в Амстердамі, який минулого місяця позбавив Wingtech контролю над виробником чипів. У відповідь на ці дії китайський підрозділ Nexperia оголосив про свою незалежність від європейської штаб-квартири, що спровокувало зупинку постачання кремнієвих пластин на китайський завод.



Нова стратегія Пекіна знаменує зміну підходу: вперше Китай публічно закликає до вирішення конфлікту силами самих підприємств, демонструючи невдоволення діями нідерландського уряду. Згідно з заявою китайської сторони, Пекін та Брюссель спільно спонукатимуть Nexperia Netherlands та Nexperia China до конструктивної комунікації для відновлення стабільної роботи глобального ланцюга постачання.



Дипломатичне протистояння вже завдало відчутного удару по реальному сектору економіки. На початку жовтня Пекін запровадив експортний контроль на чипи Nexperia, упаковані в Китаї, що спричинило перебої у виробництві європейських автогигантів та їхніх постачальників. Хоча продукція Nexperia є базовою, вона масово використовується в електронних системах автомобілів, і її дефіцит є критичним. Ситуацію вдалося дещо стабілізувати лише після того, як Міністерство торгівлі Китаю надало певні винятки, а Гаага минулого тижня призупинила дію наказу про вилучення.



Проте міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао (Wang Wentao) назвав рішення нідерландського уряду про призупинення вилучення активів лише маленьким кроком, наголосивши, що адміністративні та судові втручання проти компанії залишаються чинними. За його словами, глобальний ланцюг постачання напівпровідників все ще стикається зі значною невизначеністю, яка триватиме до повного скасуванню обмежень щодо Wingtech та досягнення остаточного вирішення спору.

