CX помер! Хай живе AX!

McKinsey щойно випустили звіт про agentic commerce. І в мене в голові напруга і гул ніби біля високовольтного трансформатора.
Думки рояться. Сценарії множаться. Питання народжують питання. До системного аналізу ще зовсім далеко. Скоріше це уривки роздумів після прочитання.
Але саме так у мене і працює. Спочатку хаос. Потім — інсайти.
Тож ділюся уривками. Поки що просто уривками :-)
Уривок перший: CX помер
Ми тільки-но навчилися вимовляти "customer experience".
А тепер маємо будувати "agent experience".
Іронія? Реальність.
Уривок другий: Персоналізація — це вчора
Ми роками збирали дані. Сегментували. Раділи "+2% до конверсії".
Хоча більшість так і не впровадили персоналізацію.
А AI-агент мого клієнта знає про нього більше за мене.
Він пам'ятає алергії. Звички. Контекст життя.
Може ми будували персоналізацію не з того краю?
Наша "персоналізація" тепер — як гороскоп у газеті.
Уривок третій: Ми захищаємось за допомогою AI не від тих
Ставимо ботів на підтримку. Економимо на людях.
Але питання - готові ми до клієнта зі своїм AI-агентом?
Який буде порівнювати ціни миттєво. Торгуватися без емоцій. Читати Terms & Conditions. Ловити нас на маніпуляціях.
Уривок четвертий: Парадокс краси
20 років робили сайти красивими. Emotional design. Storytelling. Brand values.
Агентам це не потрібно.
Їм потрібні чисті дані і чесні ціни. Чи є вони у нас?
Виявляється, роботи хочуть від нас більше чесності, ніж люди.
Уривок п'ятий: $3-5 трлн — це не про гроші
McKinsey обіцяє трильйони.
Але справа не в цифрах.
Раніше ми контролювали journey. Тепер агент вибирає.
Померла не персоналізація. Померла ілюзія контролю.
Уривок шостий: Питання, що не дають спати
Як мій сайт виглядає очима AI?
Навіщо красиві кнопки, якщо їх ніхто не бачить? Може краще "красивий" API з коректними даними?
Як переговорити з ботом, який не втомлюється?
Що буде з маркетингом, коли агент фільтрує рекламу?
Уривок сьомий: Deja vu
Пам'ятаю 1999-й. Amazon зі своєю електронною комерцію.
"Інтернет-магазини не злетять".
Тепер ті ж люди намагаються наздогнати в e-commerce.
Agentic commerce буде швидшим.
Бо агенти вже тут. І їм не потрібні наші дозволи.
Це поки що просто уривки.
Буде час - оформлю все системніше.
А може і ні. Може уривки - це нормально для такої теми і такого рівня невизначеності.
Бо майбутнє теж приходить уривками.
Що думаєте? У вас теж рій після прочитання?
P.S. Звіт в коментарях.
P.P.S. Якщо у вашій стратегії немає слова "agent" - можливо, варто додати. Або я параною. Або це "дев'ятий вал" хайпу AI?
Ось посилання на звіт https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-agen...
