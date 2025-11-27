27 ноября 2025 г., 16:48

McKinsey щойно випустили звіт про agentic commerce. І в мене в голові напруга і гул ніби біля високовольтного трансформатора.

Думки рояться. Сценарії множаться. Питання народжують питання. До системного аналізу ще зовсім далеко. Скоріше це уривки роздумів після прочитання.

Але саме так у мене і працює. Спочатку хаос. Потім — інсайти.

Тож ділюся уривками. Поки що просто уривками :-)

Уривок перший: CX помер

Ми тільки-но навчилися вимовляти "customer experience".

А тепер маємо будувати "agent experience".

Іронія? Реальність.

Уривок другий: Персоналізація — це вчора

Ми роками збирали дані. Сегментували. Раділи "+2% до конверсії".

Хоча більшість так і не впровадили персоналізацію.

А AI-агент мого клієнта знає про нього більше за мене.

Він пам'ятає алергії. Звички. Контекст життя.

Може ми будували персоналізацію не з того краю?

Наша "персоналізація" тепер — як гороскоп у газеті.

Уривок третій: Ми захищаємось за допомогою AI не від тих

Ставимо ботів на підтримку. Економимо на людях.

Але питання - готові ми до клієнта зі своїм AI-агентом?

Який буде порівнювати ціни миттєво. Торгуватися без емоцій. Читати Terms & Conditions. Ловити нас на маніпуляціях.

Уривок четвертий: Парадокс краси

20 років робили сайти красивими. Emotional design. Storytelling. Brand values.

Агентам це не потрібно.

Їм потрібні чисті дані і чесні ціни. Чи є вони у нас?

Виявляється, роботи хочуть від нас більше чесності, ніж люди.

Уривок п'ятий: $3-5 трлн — це не про гроші

McKinsey обіцяє трильйони.

Але справа не в цифрах.

Раніше ми контролювали journey. Тепер агент вибирає.

Померла не персоналізація. Померла ілюзія контролю.

Уривок шостий: Питання, що не дають спати

Як мій сайт виглядає очима AI?

Навіщо красиві кнопки, якщо їх ніхто не бачить? Може краще "красивий" API з коректними даними?

Як переговорити з ботом, який не втомлюється?

Що буде з маркетингом, коли агент фільтрує рекламу?

Уривок сьомий: Deja vu

Пам'ятаю 1999-й. Amazon зі своєю електронною комерцію.

"Інтернет-магазини не злетять".

Тепер ті ж люди намагаються наздогнати в e-commerce.

Agentic commerce буде швидшим.

Бо агенти вже тут. І їм не потрібні наші дозволи.

Це поки що просто уривки.

Буде час - оформлю все системніше.

А може і ні. Може уривки - це нормально для такої теми і такого рівня невизначеності.

Бо майбутнє теж приходить уривками.

Що думаєте? У вас теж рій після прочитання?

P.S. Звіт в коментарях.

P.P.S. Якщо у вашій стратегії немає слова "agent" - можливо, варто додати. Або я параною. Або це "дев'ятий вал" хайпу AI?

Ось посилання на звіт https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-agen...

