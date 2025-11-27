HP наростила квартальну виручку до 14,64 млрд дол., але планує скоротити 6 тис робітників

27 ноября 2025 г., 11:45

Компанія HP Inc. представила результати за IV кв. 2025 фінансового року та оголосила про плани скоротити від 4000 до 6000 співробітників по всьому світу до кінця 2028 фінансового року.



Генеральний директор HP Енріке Лорес (Enrique Lores) повідомив, що скорочення торкнеться команд, які займаються розробкою продуктів, внутрішніми операціями та підтримкою клієнтів. Компанія очікує заощадити близько 1 млрд дол. валових витрат протягом трьох років.



Щодо результатів за квартал, виручка HP склала 14,64 млрд дол., що на 4,2% більше порівняно з минулим роком і перевищила очікування аналітиків. Скоригований прибуток на акцію (93 центи) також виявився кращим за прогнози.



Підрозділ Персональні системи (Personal Systems) отримав дохід від ПК 10,4 млрд дол., що відображає зростання на 8% у річному вимірі. Це зростання було зумовлене високим попитом як у споживчому (+10%), так і в комерційному (+7%) сегментах.



Напрямок Printing приніс 4,3 млрд дол., це на 4% менше ніж рік тому.



Незважаючи на позитивні квартальні результати, акції компанії впали на 5,5% на розширених торгах через слабший прогноз на наступний рік. HP очікує скоригований прибуток на рівні 2,90–3,20 дол. на акцію у 2026 фінансовому році, що нижче середньої оцінки аналітиків.



Ключовим елементом нової стратегії є ставка на комп'ютери зі штучним інтелектом: частка АІ-ПК у загальних поставках HP у IV кварталі перевищила 30%.



Проте виробник зіткнеться із серйозними викликами на ринку компонентів. Аналітики попередили, що глобальне зростання цін на чіпи пам'яті (DRAM та NAND), спричинене ажіотажним попитом з боку дата-центрів, може чинити тиск на прибутки. Енріке Лорес зазначив, що HP очікує відчути вплив зростання цін у другій половині 2026 фінансового року, а для пом'якшення ризиків компанія планує коригувати цінову політику та шукати постачальників із нижчою вартістю.

