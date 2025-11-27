HPE отримала контракт на 931 млн дол. на модернізацію центрів обробки даних Пентагону

27 ноября 2025 г., 13:38

Компанія Hewlett Packard Enterprise оголосила про укладення угоди з Агентством інформаційних систем Міністерства оборони США (Defense Information Systems Agency, DISA). Контракт, оформлений як Production Other Transaction Authority, розрахований на 10 років та має загальну вартість 931 млн дол.



Угода передбачає впровадження розподіленого гібридного мультихмарного рішення для повної модернізації центрів обробки даних DISA. HPE розгорне рішення HPE Private Cloud Enterprise на базі своєї платформи GreenLake, створивши безпечне хмарне середовище, яке відповідає стандартам Національного інституту стандартів і технологій (NIST), з управлінням як на місці, так і в ізольованому від мережі (air-gapped) режимі.



Як зазначається, ці зусилля з модернізації спрямовані на те, щоб центри обробки даних DISA могли надавати цифрові послуги та сервіси штучного інтелекту нового покоління. Це має забезпечити критично важливі результати для військовослужбовців зі швидкістю, необхідною для глобальних операцій у реальному часі.



«Ми створили GreenLake для забезпечення безпечної та уніфікованої хмарної роботи, і для нас велика честь, що DISA обрала HPE для розширення цих можливостей, аби створити суверенну хмару, адаптовану до критично важливих потреб агентства», — заявила Фідельма Руссо (Fidelma Russo), виконавчий віцепрезидент і генеральний менеджер гібридної хмари та технічний директор HPE.



Підкреслюється, що рішення GreenLake уніфікує ресурси DISA, консолідуючи хостинг і обчислення J9 Hosting and Compute в єдиний інтерфейс для інфраструктури та послуг. Це має підвищити ефективність ІТ-ресурсів Агентства, скоротити витрати та зменшити складність управління.



HPE Private Cloud Enterprise здатна підтримувати багатоорендність (multi-tenancy), віртуальні приватні хмари та комплексний захист даних через архітектуру "нульової довіри" (zero-trust architecture). Це рішення дозволить DISA масштабувати та прискорювати розгортання комунікацій і додатків, а також отримувати переваги від розширених можливостей АІ та аналітики даних.



Також зазначається, що анонсований проєкт є продовженням успішного завершення HPE етапу прототипу, який розпочався у 2024 році.

