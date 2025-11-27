Світовий дохід від DRAM зріс на 30,9% у III кв.

27 ноября 2025 г., 15:35

Згідно з останнім дослідженням TrendForce, світовий дохід індустрії DRAM зріс на помітні 30,9% у порівнянні з попереднім кварталом (QoQ), досягнувши 41,4 млрд дол. у третьому кварталі 2025 року. Таке зростання було зумовлене значним підвищенням контрактних цін на звичайну DRAM, збільшенням обсягів відвантажень бітів та зростаючими обсягами HBM.



TrendForce прогнозує, що запаси постачальників DRAM майже вичерпані, що призведе до суттєвого зниження зростання обсягів відвантажень бітів у IV кв. 2025 року. Що стосується ціноутворення, постачальники хмарних послуг (CSP) продовжують демонструвати відносну гнучкість щодо закупівельних цін, що спонукає й інші програми збільшувати ціни для забезпечення постачання. Внаслідок цього очікується швидке зростання контрактних цін як для передових, так і для застарілих вузлів. TrendForce прогнозує, що контрактні ціни на звичайну DRAM зростуть на 45–50% QoQ, а загальні контрактні ціни (включаючи DRAM та HBM) зростуть на 50–55%.



Розстановка сил серед лідерів ринку.



SK hynix зберігла свою лідируючу позицію у III кв., повідомивши про зростання доходу на 12,4% QoQ до 13,75 млрд дол.. Це зростання було підтримане сезонним збільшенням середньої ціни продажу (ASP) та значним зростанням загального обсягу відвантажень бітів. Однак, жорстка конкуренція призвела до зниження частки ринку компанії до 33,2%.



Samsung повідомила про значне зростання обсягів відвантажень бітів, що перевищило очікування, і збільшив свій квартальний дохід до 13,5 млрд дол., зростання на 30,4% QoQ. Компанія зберегла позицію другого за величиною гравця з часткою ринку 32,6%.



Тим часом Micron, зберігаючи третє місце, пережив значне зростання як ASP, так і обсягів відвантажень бітів. Дохід компанії підскочив до 10,65 млрд дол., що відображає зростання на 53,2% QoQ, а частка ринку зросла до 25,7%, збільшившись на 3,7 процентних пункти порівняно з попереднім кварталом.



Тайванські постачальники, такі як Nanya, Winbond та PSMC, також продовжили зростання з II кварталу 2025 року: кожна компанія зафіксувала зростання доходу QoQ понад 20%. Їхня DRAM, що виготовлена на вже відпрацьованих техпроцесах дедалі більше заповнює ринкові прогалини, спричинені агресивним переходом "Великої трійки" на передові технологічні процеси. Nanya очолила зростання серед тайванських постачальників, збільшивши дохід на 84% QoQ до 627 млн дол., завдяки значному зростанню як обсягів відвантажень, так і ASP.

