SK hynix презентує нове бачення Full Stack AI Memory Creator

Генеральний директор SK hynix Квак Но-Джон (Kwak Noh-Jung) оголосив про нове бачення Full Stack AI Memory Creator на "SK AI Summit 2025". "SK hynix відігравала роль 'Постачальника пам'яті повного стека', постачаючи продукти, які відповідали потребам клієнтів і термінам. Рухаючись далі, компанія прагне перевершити очікування клієнтів шляхом активної співпраці в екосистемі та спільного вирішення перешкод клієнтів", — сказав Квак Но-Джон.



Він підкреслив свою прихильність підготовці до наступної ери AI, заявивши: "Ми станемо творцем, який будує 'Пам'ять AI повного стека' як співархітектор, партнер та екоучасник". Генеральний директор Квак поділився своїми роздумами, включивши символічне значення числа "1", підкреслюючи, що за останній рік компанія піднялася до позиції світового лідера в секторі пам'яті, а також була визнана №1 як найбільш бажана компанія для роботи.



З прискоренням впровадження AI, трафік даних вибухово зростає, і апаратні технології для його підтримки повинні швидко розвиватися. Однак продуктивність пам'яті не встигає за прогресом процесорів, і застосовуються різні заходи для подолання цієї перешкоди, відомої як "Стіна Пам'яті" (Memory Wall).



Зі зростанням важливості напівпровідникової пам'яті для продуктивності AI, вона еволюціонує зі звичайного компонента в "продукт основної цінності" в індустрії AI. Відповідно, вимоги до продуктивності напівпровідникової пам'яті значно зросли, і їх важко досягти традиційними підходами.



Дотепер SK hynix зосереджувалася на постачанні продуктів, необхідних клієнтам, з дотриманням термінів виходу на ринок (time-to-market). Завдяки цьому компанія змогла стати провідною світовою компанією як "Постачальник пам'яті AI повного стека" (Full Stack AI Memory Provider).



«Однак, оскільки важливість напівпровідникової пам'яті зростає, ми вважаємо, що роль постачальника не задовольнить потреби ринку. Нова мета SK hynix — "Творець Пам'яті ШІ повного стека", - зазначив він.



"Творець" означає, що компанія буде спільно вирішувати поточні виклики клієнтів і, крім того, перевершуватиме потреби клієнтів через активну співпрацю в екосистемі. Для цього компанія створюватиме "Пам'ять AI повного стека" як співархітектор, партнер та екоучасник в обчисленнях ШІ.



У той час як дотепер рішення для пам'яті були зосереджені на обчисленнях, у майбутньому вони еволюціонуватимуть, щоб диверсифікувати та розширити роль пам'яті — забезпечуючи більш ефективне використання обчислювальних ресурсів та структурне вирішення вузьких місць інференсу AI. Нові рішення для пам'яті можуть включати Custom HBM, AI DRAM (AI-D) та AI NAND (AI-N) від SK hynix.



Custom HBM (Спеціалізована HBM):



Оскільки сфера застосування ринку AI розширюється від звичайних (commodity) до ефективності та оптимізації інференсу, HBM також еволюціонує зі звичайних продуктів у кастомні (індивідуальні).



Custom HBM — це продукт, який інтегрує певні функції GPU та ASIC в базу HBM для відображення потреб клієнта. Це може максимізувати продуктивність GPU та ASIC і знизити енергоспоживання передачі даних за допомогою HBM, тим самим підвищуючи ефективність системи.



AI DRAM (AI-D):



DRAM розвивалася з акцентом на звичайні властивості та сумісність. Однак SK hynix тепер продовжує сегментувати DRAM для підготовки рішень пам'яті, найбільш придатних для потреб кожного сегмента.



AI-D O (Optimization): Енергоефективна, високопродуктивна DRAM, яка допомагає зменшити загальну вартість володіння (TCO) та покращити операційну ефективність.



AI-D B (Breakthrough): Рішення з надультрависокою місткістю пам'яті з гнучким розподілом пам'яті, спрямоване на подолання "Стіни Пам'яті".



AI-D E (Expansion): Розширення випадків використання DRAM на такі галузі, як робототехніка, мобільність та промислова автоматизація.

