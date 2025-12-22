EPAM Ukraine та Дія провели хакатон зі створення державних AI-сервісів

22 декабря 2025 г., 16:35

Компанія EPAM Ukraine та Winwin AI Center of Excellence провели перший хакатон Diia.AIContest, метою якого став пошук ідей для створення нових сервісів екосистеми Дія з використанням штучного інтелекту. Хмарну інфраструктуру хакатону забезпечила компанія Amazon Web Services, надавши необхідні інструменти та середовище для роботи над прототипами.

Протягом трьох тижнів команди працювали над новими AI-продуктами для застосунку Дія. На хакатон подали заявки 270 учасників, 10 команд із найсильнішими прототипами увійшли до фіналу. Рішення команд-переможців мають шанси стати новими сервісами для громадян в екосистемі Дії. Три переможці отримали гранти на загальну суму 8 тис. дол. та підтримку від менторів EPAM Ukraine.

Перше місце – команда «Роль ллмок переоцінена» з AI-перекладачем для офіційного затвердження документів, який робить процес перекладу та нотаріального засвідчення особистих документів громадян доступним і повністю цифровим через Дію.

Друге місце – команда ДіАІ. Завдяки їхньому сервісу громадяни зможуть за допомогою фотографії та геолокації фіксувати порушення правил паркування через Дію. Як результат – менше заторів та більша кількість паркомісць, зокрема для людей з інвалідністю.

Третє місце – команда ShiftWave AI, яка розробила AI-конструктор юридичних документів. З ним громадяни зможуть за кілька хвилин створити юридично грамотні договори – без ризикових інтернет-шаблонів і витрат на юристів.

За три тижні команди пройшли шість воркшопів від експертів ЕРАМ Ukraine та AWS, а також Q&A сесії з командою Дії. Усі учасники вчилися створювати AI-асистентів, працювати із великими мовними моделями на платформі EPAM AI/Run та автоматизувати обробку запитів.

