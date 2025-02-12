ЕРАМ Україна минулого року передала вишам близько 500 ПК та 70 ноутбуків

12 февраля 2025 г., 11:45

За роки роботи ЕРАМ Україна підтримала десятки закладів вищої освіти, шкіл, ліцеїв тощо. Окрім перегляду та оновлення програм STEM-напрямку і створення власних навчальних проєктів, компанія вкладає кошти в матеріально-технічну базу.

Два десятки закладів освіти отримали техніку від ЕРАМ Україна, більшість з них – університети. Завдяки цьому в них з’являються обладнані лабораторії, створюються безпечні навчальні простори та надходить якісна техніка для потреб студентів і викладачів.

За 2024 рік команда ЕРАМ Україна передала у заклади освіти понад 1000 одиниць техніки – в тому числі системні блоки, монітори, ноутбуки. Техніку отримали освітні установи у Харкові, Дніпрі, Києві, Житомирі, Львові, Одесі, Вінниці й Заболотному (Вінницька обл.), Львові, Івано-Франківську та Ужгороді. Цим обладнанням зможуть користуватися понад 22 тис. студентів і сотні викладачів.

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