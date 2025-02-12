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ЕРАМ Україна минулого року передала вишам близько 500 ПК та 70 ноутбуків

12 февраля 2025 г., 11:45

ЕРАМ Україна минулого року передала вишам близько 500 ПК та 70 ноутбуків

За роки роботи ЕРАМ Україна підтримала десятки закладів вищої освіти, шкіл, ліцеїв тощо. Окрім перегляду та оновлення програм STEM-напрямку і створення власних навчальних проєктів, компанія вкладає кошти в матеріально-технічну базу.

Два десятки закладів освіти отримали техніку від ЕРАМ Україна, більшість з них – університети. Завдяки цьому в них з’являються обладнані лабораторії, створюються безпечні навчальні простори та надходить якісна техніка для потреб студентів і викладачів.

За 2024 рік команда ЕРАМ Україна передала у заклади освіти понад 1000 одиниць техніки – в тому числі системні блоки, монітори, ноутбуки. Техніку отримали освітні установи у Харкові, Дніпрі, Києві, Житомирі, Львові, Одесі, Вінниці й Заболотному (Вінницька обл.), Львові, Івано-Франківську та Ужгороді. Цим обладнанням зможуть користуватися понад 22 тис. студентів і сотні викладачів.

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