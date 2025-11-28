ІТ-волонтери компанії EPAM розробили платформу для створення сайтів регіональних держорганів

28 ноября 2025 г., 14:15

Фахівці ІТ-компанії EPAM Україна допомагають обласним адміністраціям оновлювати регіональні сайти. За останні два роки були розроблені сайти Вінницької, Полтавської, Одеської, а днями запустили нові ресурси Хмельницька та Закарпатська ОВА. Працюючи над останнім сайтом, фахівці вирішили оптимізувати роботу.

«Проєкт став відповіддю на специфічні потреби Закарпатського регіону, де існує значна кількість територіальних громад. Тому наші фахівці створили масштабовану платформу адміністрування вебпорталів, що дозволить розгорнути цифрові представництва для більш ніж 60 територіальних громад області», – зазначає Сергій Гаращук, керівник закарпатського офісу EPAM Україна.

DevOps-платформа, яка може генерувати сайти в один клік, розміщена на потужностях комунального підприємства «Закарпатський інформаційно-аналітичний центр». Далі системні адміністратори підприємства за допомогою фахівців ІТ-компанії зможуть створювати вебпортали для громад. Першим результатом проєкту став сайт Закарпатської ОВА. Крім того, на платформі вже створено сайти для шести територіальних громад, які стали першим етапом її впровадження.

Обласна військова адміністрація вже почала використовувати оновлений портал carpathia.gov.ua

Над проєктом працювала волонтерська команда з семи фахівців EPAM, серед них дизайнер, двоє розробників, DevOps-інженер, менеджер та двоє інтернів. Зустрічі між командою розробників, представниками ОВА, комунального підприємства та адміністрацій громад проводилися щотижнево.

Сайти відповідають єдиній дизайн-системі «Дія», отримали схвалення Міністерства цифрової трансформації та мають надійний рівень захисту. Особливу увагу приділено інклюзивності: завдяки дотриманню стандарту WCAG 2.0. Зокрема високій контрастності елементів управління, ресурсами можуть комфортно користуватися люди з вадами зору.

