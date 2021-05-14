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EPAM приобрел Just-BI, консалтинговую компанию в области SAP/S4HANA

14 мая 2021 г., 16:05
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Компания EPAM Systems объявила о приобретении базирующейся в Нидерландах консалтинговой компании Just-BI, эксперта в областях SAP / S4HANA и управления корпоративными данными и программами аналитики.

Как отмечается, сделка расширит консалтинг-сервисы для клиентов из стран ЕС и Азиатско-Тихоокеанского региона и усилит существующую в EPAM практику Data, Business Intelligence и Advanced Analytics.

Данные – основа большинства процессов, сопутствующих цифровой трансформации организаций, и мировая практика показывает, что data-driven компании адаптируются к изменениям гораздо быстрее, чем их конкуренты. Использование передовых методов и ведущих платформ для сбора, хранения и анализа данных позволяют предприятиям получать практическую информацию для принятия более быстрых и эффективных решений. Именно поэтому современным компаниям важно иметь партнера, который может предложить как видение и стратегию преобразования бизнеса, так и технологические инновации для достижения максимальных результатов.

«Мы рады приветствовать Just-BI в команде EPAM и расширить наши консалтинг-сервисы в доменах розничной торговли, потребительских товаров и энергетики для клиентов в Европе и Азии, — заявил Валентин Цитлик, вице-президент по технологическим решениям в EPAM. — Объединив опыт специалистов Just-BI и экспертизу ЕРАМ в областях SAP / S4, мы сможем предлагать еще более комплексные и глобальные решения, что ускорит процессы цифровой трансформации организаций и позволит им эффективнее внедрять product- и data-driven подходы».

Подчеркивается, что команда консультантов  и экспертов Just-BI более 18 лет предоставляет полный спектр услуг в области данных и аналитики для крупных брендов из различных отраслей. Компания имеет офисы в Европе и Азии и специализируется на стратегиях, консалтинге, управлении данными, ведущих ускорителях (в том числе для SAP / S4), кастомизированных приложениях и end-to-end разработке многопользовательских платформ и решений.

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