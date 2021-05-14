Численный алгоритм обратного проектирования адаптирован для магноники

14 мая 2021 г., 16:45

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До недавнего времени разработка функционального устройства, в котором магноны (кванты спиновых волн) переносят и обрабатывают данные вместо электронов, могла растягиваться на годы.

Новый вычислительный метод, предложенный исследователями из Венского университета (Австрия) и Технического университета Кайзерслаутерна (Германия), позволяет проектировать магнонные устройства в значительно более короткие сроки. Более того, принцип обратного проектирования позволяет легко модифицировать уже созданное устройство для выполнения любой функции.

Процедура, заимствованная из области фотоники и доказавшая свою эффективность в магнонике, состоит из трех этапов:

Исследователи определяют функциональные возможности устройства, которое они хотят создать. Эта «задача» формулируется на компьютерном языке. Компьютер генерирует случайные структуры и пошагово оптимизирует их для достижения требуемой функциональности.

Этот метод проб и ошибок работает с очень высокой скоростью и обеспечивает наилучшее решение благодаря интеллектуальному алгоритму. Конечным результатом является конструкция работающего устройства с требующейся функциональностью.

В своей статье, опубликованной в Nature Communications, ученые описывают, как они применили этот подход для проектирования следующих устройств:

Y-циркулятор, один из наиболее распространенных компонентов для разделения направлений сигналов в системной инженерии;

«мультиплексор», который распределяет волны разной частоты по разным каналам (например для ускорения работы с Интернетом);

«нелинейный коммутатор», разделяющий спиновые волны разной энергии.

На данный момент этот подход продемонстрирован только численно, теперь на очереди — его экспериментальная реализация.

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