Eset Cloud Office Security теперь обеспечивает защиту приложений SharePoint Online и Teams

14 мая 2021 г., 15:35

0

Tweet

Компания Eset анонсирует новую версию решения для защиты приложений Microsoft 365. В дополнение к расширенной защите электронной почты и хранилища теперь Eset Cloud Office Security обеспечивает также защиту приложений для командной работы – SharePoint Online и Teams.

Переход на использование облачных приложений и хранилищ, доступ к которым можно получить независимо от места нахождения, является приоритетом для многих предприятий. Перемещение ресурсов в облако позволяет компаниям не только повысить мобильность работников, но и уменьшить расходы, связанные с содержанием серверов и обслуживанием оборудования. Однако увеличение популярности облачных сервисов вызывает и повышение интереса к ним киберпреступников. Поэтому облачные приложения все чаще становятся целями атак.

Решение Eset Cloud Office Security обеспечивает расширенную защиту приложений Microsoft 365 от вредоносного ПО, спама и фишинговых атак с помощью простой в использовании облачной консоли управления. Также благодаря тому, что управление консолью доступно независимо от места пребывания, можно легко осуществлять обзор состояния безопасности, контролировать оповещения об обнаружении угроз и, в случае необходимости, принимать необходимые меры.

Новая версия Eset Cloud Office Security позволяет усилить безопасность во время совместной работы с файлами и обмена данными пользователей SharePoint Online и Teams. В частности, теперь решение сканирует все файлы, которые загружаются в приложения для командной работы, и таким образом предотвращает распространение вредоносного ПО в сети организации. Все выявленные угрозы попадают в карантин, поэтому Eset Cloud Office Security помогает избежать инцидентов кибербезопасности, а также контролировать все обнаруженные объекты через удобную облачную консоль.

Решение также помогает защитить организацию от угроз, которые распространяются по электронной почте, с помощью сканирования всех входящих и исходящих писем и вложений. Кроме этого, Eset Cloud Office Security немедленно реагирует на любые изменения в хранилище OneDrive и уведомляет в случае обнаружения вредоносных программ. Это помогает избежать случаев распространения угроз при совместном использовании файлов.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!