Новий портал Держстату з AI-асистентом спростить пошук необхідних даних

Міністерство цифрової трансформації України спільно з Державною службою статистики презентували новий цифровий портал із вбудованим AI-асистентом StatGPT. Він дозволить чиновникам, бізнесу, аналітикам та журналістам швидше та простіше знаходити потрібні дані.

Тепер можна просто запитати AI-асистента українською або англійською – і за секунди отримати потрібну інформацію.

На новому порталі представлені: банк даних з гнучким фільтруванням показників; можливість завантажувати набори в Excel, CSV та інших форматах; інтерактивні дашборди та динамічні таблиці; API для автоматичного отримання даних в реальному часі тощо.

StatGPT працює з даними у міжнародному стандарті SDMX, який також використовують Євростат, ОЕСР, Світовий банк і МВФ. Україна впроваджує світові практики, які прискорять інтеграцію у глобальну екосистему статистики.

Проєкт із цифрової трансформації Держстату та розробка порталу реалізуються за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа у співпраці з Мінцифрою. Партнером із цифрової трансформації виступила міжнародна компанія EPAM.

