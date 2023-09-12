«Держстат» спрощує збір статистичних даних завдяки онлайн-опитуванням

12 сентября 2023 г., 12:35

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Пілотне статистичне опитування про зайнятість та безробіття українців уперше проходить в онлайн-форматі. Це важливий крок у масштабній трансформації «Держстату», яка дасть змогу отримувати інформацію в реальному часі, швидко її аналізувати й обробляти. Тож українці віком від 15 років зможуть долучитися до опитування в зручний час просто зі смартфона з будь-якого місця. Достатньо авторизуватися на порталі опитувань через id.gov.ua (за допомогою «Дія.Підпис» або BankID).

Збір статистичних даних про населення раніше потребував походів працівників «Держстату» по домівках українців та заповненням паперових бланків. Робітники установи проводили інтерв’ю, оцифровували отримані відповіді, обробляли результати і лише потім дані з’являлися на офіційному сайті «Держстату».

Цифровізація і впровадження онлайн-опитувань значно спрощують збір статистичних даних, пришвидшують обробку та поширення інформації. А також економлять бюджетні кошти й час як працівників «Держстату», так і населення. Крім того, до онлайн-опитування можуть долучитися також українці, які перебувають за кордоном.

Перше онлайн-опитування «Держстату» стосується зайнятості та безробіття українців. Завдяки збору інформації будуть отримані дані про рівень та причини безробіття в країні, напрями зайнятості, способи пошуку роботи тощо. Уся отримана інформація під час онлайн-опитування деперсоналізована й використовуватиметься тільки в статистичних цілях.

Сервіс онлайн-опитування «Держстату» розроблено за підтримки «Міністерства цифрової трансформації» та «Програми EGAP», що виконується «Фондом Східна Європа» та фінансується Швейцарією.

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