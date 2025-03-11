Новий голова Держстату працюватиме над подальшою цифровізацією структури

11 марта 2025 г., 12:35

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Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.03.2025 №193-р посаду очільника Держстату обійняв Макарчук Арсен Володимирович. 10 березня відбулася офіційна зустріч команди Держстату з новим керівником, якого представив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Як координатор розвитку Держстату він подякував колективу за плідну роботу, результатами якої, зокрема, стали прийняття нового закону у сфері статистики, розроблення концепції цифровізації органів державної статистики та її проєктна реалізація, а також визначив наступні цілі та пріоритети для нового керівника.

«Ми продовжуємо та пришвидшуємо цифрову трансформацію Держстату, адже для ухвалення ефективних управлінських рішень потрібні якісні дані. Наше бачення – Держстат повинен перетворитися в динамічну організацію, схожу на технологічну компанію, де в режимі реального часу збираються та обробляються дані», – зазначив Михайло Федоров.

З новим керівником Держстат продовжить реалізацію стратегічних реформ, спрямованих на цифровізацію процесів збору, обробки та поширення статистичних даних та інтеграцію з європейською та світовою статистичною спільнотою.

Арсен Макарчук має 15-річний досвід роботи в банківській сфері, із 2015 року обіймав керівні посади в Національному банку України. Зокрема під час роботи в НБУ реалізовував проєкти, пов’язані з цифровізацією процесів та створенням сучасної фінансової інфраструктури.

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