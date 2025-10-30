 
`

Держстат планує за три роки привести статистичну систему України у відповідність до вимог ЄС

30 октября 2025 г., 10:25
До 2028 року уся статистична система України має бути приведена у відповідність до вимог ЄС, а відповідні набори даних Держстат регулярно передаватиме до Євростату.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка нагадав, що з початком повномасштабної війни у 2022 році проведення частини статистичних спостережень було призупинено. Зокрема, тимчасово не проводились вибіркові опитування домогосподарств. Проте, обов’язкове подання статистичної та фінансової звітності бізнесом, установами та організаціями відновлено з 5 липня 2025 року. Держстат має на меті заповнити прогалини в даних за 2022-2025 рр. до липня 2026 року. Отже, Держстат не тільки зможе надавати необхідні дані національним органам влади та іншим місцевим клієнтам, але й передавати відповідні дані до Євростату.

Однак російська агресія продовжує ускладнювати збір даних, особливо щодо домогосподарств. Відповідаючи на ці виклики, Держстат розробляє сучасні інструменти збору даних – CAWI (онлайн опитування) та CATI (телефонні) як альтернативу традиційному особистому збиранню даних.

Тарас Качка підкреслив, що Держстат також продовжує вдосконалювати методологію та підготовку даних у різних предметних галузях для подальшої передачі їх до Євростату. Розпочато роботу зі створення за стандартами ЄС таких напрямів, як статистика державних фінансів (GFS) та процедура надлишкового дефіциту (EDP). У 2026 році заплановано розпочати розрахунок показників за напрямами GFS і EDP, а вже з 2027 року – передавати відповідні дані до Євростату.

