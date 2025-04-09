ELKO Ukraine починає дистрибуцію корпусів MSI для десктопів

9 апреля 2025 г., 14:25

0

Tweet

ELKO Ukraine починає дистрибуцію корпусів для ПК від бренду MSI – провідного виробника ігрової комп’ютерної техніки та компонентів. Нові моделі вже доступні для замовлення на складі.

Корпуси MSI поєднують сучасний дизайн, високу якість матеріалів та продуману функціональність, що робить їх привабливими як для досвідчених користувачів, так і для новачків. Завдяки підтримці актуальних компонентів, ефективній системі охолодження та фірмовим функціям MSI EZ DIY, складання й обслуговування ПК стає максимально зручним. Підтримка технології Mystic Light дає змогу індивідуально налаштовувати підсвічування корпусу та синхронізувати його з іншими компонентами системи.

Асортимент корпусів MSI представлений кількома серіями, орієнтованими на різні сегменти користувачів: MEG (MSI Enthusiast Gaming) – преміальні корпуси, зокрема моделі Prospect і Maestro, створені з акцентом на інновації та розширені можливості конфігурації; MPG (MSI Performance Gaming) – моделі Velox і Gungnir, що поєднують ігровий стиль, зручність у збірці та підсвічування з широкими можливостями налаштування; MAG (MSI Arsenal Gaming) – серія, що включає Forge, Vampiric і Pano, орієнтована на оптимальне співвідношення ціни та функціональності.

Окрему увагу варто звернути на лінійку MAG Pano, що спеціально розроблена для материнських плат із конекторами на тильній стороні. Ці корпуси дозволяють створити максимально охайну та естетичну конфігурацію з мінімальною кількістю видимих кабелів.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS