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ELKO Ukraine пополнила дистрибьюторский портфель ноутбуками Honor

2 августа 2021 г., 17:25

ELKO Ukraine пополнила дистрибьюторский портфель ноутбуками Honor

Компания ELKO Ukraine сообщает о заключении дистрибьюторского соглашения на поставку ноутбуков Honor. Основанный в 2013 г. бренд Honor на сегодня предлагает ноутбуки, смартфоны, планшеты, носимые устройства. Во всем мире насчитывается уже свыше 2 млрд. продуктов под маркой Honor.

На рынок Украины Honor выходит с ноутбуками MagicBook X14 и MagicBook X15, оснащенными процессорами Intel Core 10-го поколения и выполненными в тонком алюминиевом корпусе. Данные устройства оснащены емкой батареей на 56 и 42 Вт*ч соответственно. Серия Honor MagicBook X доступна эксклюзивно в «Розетке».

«Мы рады возвращению бренда Honor на рынок Украины в качестве уже независимой компании Honor. Украина для нас была и остается одним из самых перспективных рынков. Благодаря партнеру в лице ELKO Ukraine компания Honor обеспечит качественный сервис и гарантийное обслуживание. В ближайшее время мы намерены расширять линейку устройств в Украине», – говорит Сунь Цзинфей, директор по развитию бренда Honor в Беларуси, Украине, странах Кавказа и Средней Азии.

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