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Nutanix и Red Hat предложат открытые гибридные мультиоблачные решения

2 августа 2021 г., 16:55
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Nutanix и Red Hat предложат открытые гибридные мультиоблачные решения

Компании Red Hat и Nutanix объявляют о стратегическом партнерстве, целью которого является комплексное решение для создания, масштабирования и управления облачными приложениями как локально, так и в гибридных облаках. Сотрудничество позволит интегрировать ведущие в отрасли технологии и обеспечит совместимость и управление Red Hat OpenShift и Red Hat Enterprise Linux на платформе Nutanix, включающей Nutanix AOS и AHV.

Ключевые элементы партнерства:

  • Red Hat OpenShift становится предпочтительным стеком корпоративных решений Kubernetes для облачной платформы Nutanix. Заказчики, которые хотят запустить Red Hat Enterprise Linux и Red Hat OpenShift на гиперконвергентной инфраструктуре (HCI), смогут использовать ведущую в отрасли платформу Nutanix, которая включает Nutanix AOS и AHV;
  • Облачная платформа Nutanix – предпочтительное HCI-решение для Red Hat Enterprise Linux и Red Hat OpenShift. Клиенты могут развертывать виртуализированные и контейнерные нагрузки в HCI, опираясь на совместные преимущества гибридных облачных технологий Red Hat и Nutanix;
  • Гипервизор Nutanix AHV сертифицирован Red Hat для полной поддержки Red Hat Enterprise Linux и OpenShift на Nutanix. Сертификация встроенного гипервизора Nutanix AHV расширяет выбор гипервизоров и упрощает определение инфраструктурного стека для контейнеров и облачных приложений;
  • Совместная дорожная карта, обеспечивающая совместимость. Red Hat и Nutanix будут тестировать Red Hat Enterprise Linux и Red Hat OpenShift с Nutanix AHV на постоянной основе, чтобы обеспечить совместимость. Компании также будут согласовывать дорожные карты, чтобы обеспечить своевременную поддержку;
  • Сквозная техническая поддержка для быстрого решения проблем совместных клиентов. Компании сотрудничают, чтобы предоставить поддержку для сертифицированных продуктов. Клиенты смогут обратиться в любую из компаний за поддержкой.

Благодаря распределенной архитектуре Nutanix Cloud Platform обеспечивает высокую масштабируемость и отказоустойчивость ИТ-среды и хорошо подходит для масштабных инсталляций Red Hat OpenShift. Платформа также включает встроенное хранилище, решающее множество сложных задач, с которыми администраторы обычно сталкиваются при настройке и управлении хранилищем для контейнеров с отслеживанием состояния.

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