ELKO Ukraine начинает поставки нового бренда видеонаблюдения VIGI от TP-Link

17 мая 2021 г., 16:25

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Компания ELKO Ukraine, дистрибьютор TP-Link в Украине, сообщила про запуск бренда видеонаблюдения — VIGI от этого вендора.



Как отмечается, продукты VIGI созданы, чтобы сделать профессиональные технологии безопасности доступными для предприятий любого масштаба.



Под брендом VIGI выходят линейки внутренних и внешних камер безопасности, видеорегистраторы и соответствующее ПО.



Особо подчеркивается, что универсальные камеры безопасности VIGI предоставляют множество простых в использовании опций мониторинга и умных функций обнаружения для наблюдения.



Видеорегистраторы VIGI выступают центром для систем наблюдения – обеспечивают объемное хранилище, одновременный просмотр и другие функции.



Камеры VIGI поддерживают несколько объективов, разрешение и стандарты сжатия. Объективы обеспечивают необходимое фокусирование - от короткого фокусировки, которая может занять весь пейзаж, к длинной, которая может увеличить изображение небольшого предмета на расстоянии.



Камеры имеют настенное/потолочное крепление. А два способа питания PoE/DC постоянного тока делают прокладки кабеля простым и удобным.



Решение для видеонаблюдения VIGI уже доступны для заказов у официального дистрибьютора ELKO Ukraine.

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