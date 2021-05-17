Выручка Foxconn в I кв. выросла на 45% до 47,68 млрд долл.

17 мая 2021 г., 17:05

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Как сообщает Reuters, тайваньская Foxconn прогнозирует рост выручки во втором квартале на 15%, поскольку бум работы на дому, спровоцированный пандемией COVID-19, не утихает и спрос на потребительские устройства лишь растет.



На оптимистичный прогноз крупнейшего в мире контрактного производителя аже не влияет то, что компания вынуждена резко сократить производство iPhone в Индии из-за роста заражений коронавирусом там.



«Спрос на смартфоны остается высоким... во втором квартале мы увидим относительно сильный рост (в годовом исчислении)», - заявил председатель правления Foxconn Лю Юн-уэй ( Liu Young-Way) на онлайн-конференции инвесторов.



Hon Hai Precision Industry, работающая под брендом Foxconn сообщила, что чистая прибыль за январь-март выросла до 28,2 миллиарда тайваньских долларов (1 млрд долл.) с 2,1 миллиарда тайваньских долларов годом ранее, когда бизнес сильно пострадал от сбоев на производстве в начале вспышки COVID-19. пандемия.



Результат был намного выше среднего прогноза в 24,41 миллиарда тайваньских долларов, составленного на основе оценок 11 аналитиков Refinitiv, и на 42% больше, чем чистая прибыль в первом квартале 2019 года.



Foxconn сообщила, что выручка от ее основного источника дохода - бытовой электроники, включая смартфоны и носимые устройства - выросли более чем на 15% в первом квартале по сравнению с годом ранее, в то время как продажи компьютерных продуктов, таких как ноутбуки, также выросли более чем на 15%.



Выручка в первом квартале выросла на 45% по сравнению с годом ранее до 1,34 трлн тайваньских долл. (47,68 млрд долл.). Это самая высокая выручка за первый квартал за всю историю Foxconn, и она выросла на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.



Ранее компания ожидала, что выручка за первый квартал будет «лучше, чем обычно» в этом сезоне благодаря высоким продажам смартфонов и устройств для удаленной работы.



Foxconn заявила, что внимательно следит за «нехваткой материалов» в цепочке производства бытовой электроники на фоне кризиса поставок полупроводников, который ударил по автомобильной промышленности, но называет это влияние «ограниченным».



В этом году акции Foxconn выросли на 14%. В пятницу они выросли еще на 1,5% на фоне заявлений компании.

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