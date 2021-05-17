Ноутбук Acer Predator Triton 300 получил процессоры Intel Core H 11-го поколения

17 мая 2021 г., 15:45

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Компания Acer объявила об обновлении семейства ноутбуков Predator Triton 300 с использованием процессоров Intel Core серии H 11-го поколения и мобильными видеокартами NVIDIA GeForce RTX серии 30.

При толщине 19,9 мм, модель Predator Triton 300 (PT315-53) выполнена в полностью металлическом корпусе. В состав новинки входит процессор Intel Core серии H 11-го поколения, способный разогнаться до 4,6 ГГц, видеокарта NVIDIA GeForce RTX (до серии 3080), а также память DDR4 объемом до 32 ГБ. Платформа доступна с панелью QHD 165 Гц, либо с FHD 360 Гц. Заявлено, что ее время отклика в режиме Overdrive составляет 3 мс.

Для полноценного охлаждения ноутбук оснащен двойным вентилятором. В частности используется 3D-вентилятор AeroBlade 5-го поколения, оснащенный 89 металлическими лопастями толщиной 0,08 мм. Сообщается, что бионическая конструкция крыловидного кончика увеличивает поступление воздуха при минимальном турбулентности, поэтому воздушный поток на 55% больше, чем от пластмассового вентилятора. Качественному охлаждению способствуют и специальные трубки теплоотвода для видеокарты и процессора, а также продумано расположенные впускные и выпускные вентиляционные отверстия. Это максимально увеличивает эффективность охлаждающей системы, а следовательно, и производительность устройства.

4-зонная RGB-подсветка позволяет пользователю настроить вид ноутбука с собственными предпочтениями. Колпачки клавиш WASD и стрелки отличаются цветом, поэтому их легко найти. Аудиотехнология DTS X: Ultra превращает любые наушники или динамики в систему объемного звука.

Технологии Intel Killer E2600G Ethernet, Intel Killer Wi-Fi 6 AX1650i и Control Center 2.0 уменьшают задержки при воспроизведении, а наличие многочисленных портов позволяет подключать различные аксессуары, используя разъем HDMI 2.1 для подключения внешнего дисплея, два порта USB 3.2 (1-го поколения), порт USB 3.2 (2-го поколения), а также разъемы Mini DisplayPort 1.4 и USB Type-C (Thunderbolt 4).

Ноутбуки Predator Triton 300 (PT315-53) поступят в продажу в Украине в июне с начальной ценой от 54990 грн.

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