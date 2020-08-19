ELKO предложит клиентам звуковые решения Soundvision Technologies

19 августа 2020 г., 13:35

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Soundvision Technologies, материнская компания TruAudio и VSSL, поставщик звуковых решений премиум-класса под ключ, объявила о дистрибьюторском партнерстве с ELKO для расширения своего присутствия на европейском рынке.

TruAudio и VSSL – это профессиональные звуковые системы для домашних и коммерческих пользователей HI-FI аудио, разработанные в США. Цель Soundvision – в партнерстве с ELKO расширить текущую клиентскую базу, опираясь на передовые модели обучения и поддержки.

«Бренды TruAudio и VSSL – отличное дополнение к нашему портфелю в области аудиорешений. Продукты TruAudio и VSSL выделяются своим качеством, возможностями настройки и удобной установкой. Наши клиенты – локальные интеграторы аудиосистем, определенно оценят это новое партнерство», – считает Юрий Ковзель, менеджер по развитию бизнеса VAD в ELKO.

TruAudio разрабатывает и производит полную линейку аудио продукции премиум-класса: дизайнерские акустические системы, архитектурные динамики (для потолков и стен), звуковые панели, сабвуферы и усилители. Комплексные аудиорешения предназначены для различных сфер применения: в домах, офисах, на спортивных аренах, в гостиницах, в медицинских учреждениях, ресторанах, барах, торговых центрах, конференц-центрах и многих других; как внутри, так и снаружи, с широкими возможностями настройки (TruCustom) – любой длины, любой глубины, любого цвета. На продукцию TruAudio предоставляется пожизненная гарантия.

VSSL – это домашняя аудиосистема с архитектурными динамиками (для потолков и стен). Питание колонок в доме обеспечивают умные многоканальные VSSL-усилители. VSSL использует технологию Native Streaming для подключения динамиков к Google Home, Apple Airplay и Spotify Connect, чтобы предоставить все возможные варианты потоковой передачи в одной «удобной коробке». Аудиосистема проста в использовании. Продукт доступен в штучной упаковке для оптовой продажи.

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