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С визуальным апгрейдом Google Maps карты станут более наглядными

19 августа 2020 г., 14:20
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С визуальным апгрейдом Google Maps карты станут более наглядными

Начиная с этой недели самый популярный в мире навигационный сервис Google Maps приобретёт новый облик, став более удобным и понятным для пользователей.

Базовое визуальное представление карт станет более детальным с отображением снежных вершин, песчаных пляжей и участков, покрытых растительностью. Для этого карты подключатся к спутниковым изображениям высокой чёткости Google и будет применена новая техника цветной разметки, выделяющая естественные особенности ландшафта.

«Таким образом вы можете легко отличить выжженные солнцем сухие пляжи и пустыни от голубых озер, рек, океанов и ущелий», — написал в блоге Санджой Банерджи (Sunjoy Banerjee), менеджер по продуктам Google Maps.

Наряду с визуальным апгрейдом, в Google Maps будут обновлены схемы улиц, которые будут демонстрировать реальные очертания дорог и их истинную ширину, соответствующую выбранному масштабу. Карты также предоставят больше информации о тротуарах, пешеходных переходах и островках безопасности посередине оживлённых магистралей, которая, по мнению Банерджи, будет особенно полезна для людей, перемещающихся по городу в одиночку в условиях пандемии.

В следующие несколько месяцев карты улиц будут обновлены для Лондона, Нью-Йорка и Сан-Франциско. Со временем Google Map распространит это обновление и на другие города.


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