Екс-співробітники українського LG вже тиждень закликають топ-менеджмент компанії закрити бізнес у РФ

Корейський гігант; LG Electronics, на жаль все ще продовжує працювати в РФ. До редакції надійшло колективне звернення до топ-менеджменту цього виробника від екс-співробітників українського представництва.
Ми, українці, які працювали в LG Electronics Україна протягом останніх 30 років, звертаємося до вас - Зупинити свій бізнес в країні-агресорі, в країні-вбивці мирний жителів і дітей, в країні-терористі.
Ми надсилали сотню листів на приватні та корпоративні електронні адреси, розміщували їх у соціальних мережах.
Якою була ваша реакція? Нічого. Ви видалили наше звернення з глобальної сторінки LG!
Що буде далі? Ви видалите нас зі списку друзів? Ви викреслите з пам'яті роки, прожиті в Україні?
Мовчати – це рівнозначно брати участь у російському вторгненні в Україну. Сплата податків із продукції, виробленої в Росії, прирівнюється до фінансування російської армійської машини, яка знищує, бомбить, вбиває УКРАЇНУ та УКРАЇНЦІВ.
Будь ласка, ПРИПИНІТЬ спонсорувати війну, вбивць і терористів!
Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист
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