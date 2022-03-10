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Інтерактивна мапа Opir.org надає важливу інформацію для цивільних - де знайти лікі, продукти, паливо та інше

10 марта 2022 г., 10:11

Засновники громадської організації Opir.org (сторінка у Facebook), що була заснована за часів Майдану, та гурт небайдужих українців. перезапустили сайт Opir, з актуальними даними про все необхідне для цивільних.

Інтерактивна мапа з актуальною інформацією по всій Україні про відчинені:
Аптеки (та фільтр по аптеках, в яких є інсулінові препарати)
АЗС
Джерела питної води
Зоомагазини
Відділення Нової Пошти
Продуктові магазини
Пункти гуманітарної допомоги (їжа, одяг)
Пункти медичної допомоги
СТО та автосервіси
Укриття

Opir.org отримує інформацію напряму від офіційних органів, великих мереж та волонтерів. На карті можна додавати нові точки та коментарі щодо наявних. Інформація публікується одразу після модерації.

Ви теж можете допомогти. Перегляньте точки на карті навколо себе і повідомте про помилки (якщо такі є) натиснувши на кнопку “Коментувати | Повідомити“ на сторінці. Можна надіслати інформацію листом на [email protected] Зміни опублікуємо після модерації.

Все буде Україна!

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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