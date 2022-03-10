Робота енергосистеми України станом на вечір 9 березня

10 марта 2022 г., 12:20

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Як повидомляє НЕК «Укренерго», Українська енергосистема працює стабільно два тижні поспіль в умовах жорстких атак російських загарбників. Незважаючи на це, частота в мережі – 50 Гц.



Ремонтні бригади НЕК «Укренерго» та операторів систем розподілу (обленерго) відновлюють пошкоджені лінії електропередачі та підстанції, щойно з’являється можливість. Завдяки героїзму та доброті цих людей сьогодні на Сумщині світло з’явилося в домівках більш ніж 50 тисяч споживачів, заживлено частину Чернігова, а також Харкова. Результатом високого професіоналізму та самовідданості ремонтників обленерго стало відновлення електропостачання в Охтирці, де кілька днів тому ворог знищив місцеву Охтирську ТЕЦ.



Українські електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб задовольнити потреби усіх споживачів. Якщо ви в безпеці, продовжуйте користуватись побутовими електроприладами в звичному режимі – електроенергії в Україні вистачає на всіх!



Але, на жаль, окупанти продовжують знищувати нашу енергетичну інфраструктуру. В результаті бойових дій повністю знеструмлена Чорнобильська АЕС та місто Славутич (пошкодження лінії 750 кВ ЧАЕС – Київська).



Знеструмлення Чорнобильської АЕС загрожує екологічною катастрофою Європі, адже на території станції, окрім реактора, який вибухнув під час аварії у 1986 році, розташовано сховище відпрацьованого ядерного палива. Там без електрики не може працювати система охолодження. Наразі сховище заживлено від дизель-генераторів, але необхідно якнайскоріше відновити енергопостачання цих об’єктів.



З моменту захвату ЧАЕС НЕК «Укренерго» робила все можливе, тримаючи її живлення на одній лінії електропередачі замість трьох, і вела переговори з окупантами про необхідність ремонтів пошкоджених ліній. Один раз ми отримали згоду, і наша ремонтна бригада виїхала на огляд пошкоджень, але все закінчилося жорсткими обшуками, стрільбою над головами наших співробітників та погрозами розстрілу. До ремонтних робіт бригаду не допустили.



Укренерго закликає МАГАТЕ, ЄС, весь цивілізований світ не мовчати, не ігнорувати ядерний тероризм з боку Росії, який держава-агресор чинить зараз проти України.



Водночас за даними НАЕК «Енергоатом», всі діючі атомні електростанції України продовжують стабільно працювати, незважаючи на те, що Запорізька АЕС теж окупована загарбниками. Атомними енергоблоками опікуються українські фахівці, тож радіаційний, протипожежний та екологічний стан на АЕС і прилеглих до них територіях перебуває у межах чинних норм.



Разом переможемо!



Слава Україні!

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист