Microsoft наростила квартальний дохід на 18% до 77,67 млрд дол.

30 октября 2025 г., 9:35

0

Tweet

Компанія Microsoft оприлюднила фінансові результати за перший квартал свого 2026 фінансового року, які перевершили консенсус-прогнози аналітиків щодо прибутку та виторгу.



Проте, попри високі показники, акції компанії знизилися на розширених торгах, оскільки фінансовий директор Емі Худ (Amy Hood) оголосила про прискорення темпів зростання капітальних витрат (CapEx) у поточному фінансовому році. Це рішення, пов'язане з масовою розбудовою інфраструктури для АІ, викликало занепокоєння інвесторів щодо термінів окупності інвестицій.



За квартал, що закінчився 30 вересня 2025 року, загальний виторг Microsoft склав 77,67 млрд дол. - зростання на 18% у порівнянні з минулим роком та перевищення очікуваних 75,33 млрд дол.



Чистий прибуток компанії становив 27,7 млрд дол. При цьому Microsoft повідомила, що інвестиції у OpenAI призвели до списання 3,1 млрд дол.



Ключовим двигуном зростання залишається підрозділ Intelligent Cloud - тут продажі зросли на 28%, досягнувши 30,9 млрд дол. Зокрема, виторг від Azure та інших хмарних сервісів продемонстрував зростання на 40%, підтверджуючи високий попит на хмарну інфраструктуру, яка отримує вигоду від буму генеративного АІ.



Сегмент Productivity and Business Processes (Office, LinkedIn) також показав сильний результат: виторг 33,0 млрд дол., що на 17% більше, ніж торік.



Підрозділ More Personal Computing (Windows, пошукова реклама, пристрої) зростав на 4% до 13,8 млрд дол.



Виторг від контенту та сервісів Xbox (включаючи Game Pass) зріс на 1%. Але продажі консолей знизилися на 29%.



Дохід від Windows OEM та пристроїв зріс на 6%. Цей показник включає продажі ліцензій Windows виробникам (OEM) та продажі власних пристроїв Microsoft, таких як Surface. Зростання відбулося завдяки високому попиту на ліцензії Windows OEM (на 18%), що частково було пов'язано з підготовкою ринку до припинення підтримки Windows 10. Однак це зростання було частково компенсовано зниженням продажів пристроїв, до яких відноситься лінійка Surface.



Головним моментом звіту, що спровокував падіння акцій, став прогноз щодо інвестицій. Капітальні витрати за звітний квартал склали 34,9 млрд дол. Емі Худ зазначила, що темпи зростання CapEx на весь 2026 фінансовий рік будуть вищими, ніж у 2025 році. Це суперечить попереднім очікуванням і вказує на те, що компанія подвоює ставки на інфраструктуру для АІ.



На другий фіскальний квартал Microsoft прогнозує виторг у діапазоні 79,5-80,6 млрд дол.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI