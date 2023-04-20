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До українських лікарень доставлено ще 324 потужних генератори потужністю до 264 кВт

20 апреля 2023 г., 11:25
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З січня по березень 2023 року до регіонів України, які найбільше постраждали від війни, було доставлено 324 генератори потужністю від 9 кВт до 264 кВт та загальною вартістю 3,7 млн доларів.

Генератори були надані у рамках проекту «Зміцнення стабільності теплопостачання населення України», що виконується Управлінням ООН з обслуговування проектів в Україні (UNOPS) за підтримки Українського Гуманітарного Фонду (UHF). Проект реалізується у співпраці з Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури й обласними військовими адміністраціями України.

«Ця зима без перебільшення була найтяжчою для України за всі роки незалежності. Постійні атаки ворога на нашу енергетичну інфраструктуру ставили під загрозу і роботу медичної, тобто життя та здоровʼя багатьох українців. Завдяки активній підтримці міжнародних партнерів та отриманим генераторам нам вдалося забезпечити електроживлення лікарень, а отже і безперебійний доступ пацієнтів до необхідної медичної допомоги. Я щиро дякую всім за небайдужість та надійне плече підтримки Україні у складний час випробувань», – зазначив Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

«Те, що країна подолала всі виклики минулої зими, це величезне досягнення, яке можна віднести передусім до неймовірної стійкості народу України, - зазначив Тім Ларднер, регіональний директор UNOPS в Україні. - Робота триває: у 2023 році потрібні мільярди доларів, щоб відновити пошкоджену критичну інфраструктуру та закласти основи зеленого та процвітаючого майбутнього для України. UNOPS продовжуватиме співпрацювати з партнерами, включно з UHF, щоб допомогти спрямувати ресурси туди, де вони найбільше потрібні, та ефективно використовувати їх на благо народу України».

Зазначимо, що зараз проект завершено, однак генератори й надалі будуть доступні як альтернативні джерела електроенергії, що дозволить людям мати доступ до основних комунальних послуг, якщо збої в електропостачанні повторюватимуться.

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