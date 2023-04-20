Salesforce інтегрує генеративний АІ в автоматизацію робочих процесів

20 апреля 2023 г., 10:35

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Компанія Salesforce розширює сферу застосування генеративного штучного інтелекту за допомогою нових можливостей для свого універсального AI-асистента Einstein GPT, які дозволяють йому працювати з пакетом для автоматизації робочих процесів Flow.





Компанія також посилює інтеграцію між своїм lakehouse у хмарі даних і Flow. Інтеграція Einstein GPT та Flow дозволяє користувачам створювати та змінювати автоматизовані робочі процеси за допомогою діалогових інструкцій.





«Ви можете дати йому підказку на кшталт: «Я хочу створити керований робочий процес для нового клієнта або створити правило, за яким він буде надсилати електронні листи клієнтам, які не відповіли протягом п’яти днів», - говорить Джон Кучера (John Kucera), старший віце-президент з управління продуктами в Salesforce.





Користувачі також можуть описати потрібну формулу, і Einstein GPT створить її автоматично. Або ж вони можуть описати функцію, яку потрібно знайти, і Einstein GPT автоматично вставить правильний потік замість того, щоб шукати підпотоки та дії, які можна викликати, зазначили в компанії.





Мабуть, найважливіше, що Einstein GPT можна навчати на власних даних компанії, отриманих з існуючої системи управління взаємовідносинами з клієнтами та інших джерел. Ця функція буде доступна для перших користувачів з релізом взимку 2024 року.





Data Cloud for Flow пов’язує автоматизацію робочих процесів компанії зі структурованими та неструктурованими даними, що зберігаються в озерному будинку, який є чимось середнім між озером даних і сховищем даних. Клієнти можуть об’єднувати дані з баз даних Salesforce та інших джерел, щоб гармонізувати уявлення клієнтів і застосовувати інструменти з низьким рівнем коду для створення автоматизованих процесів і робочих циклів.

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