Міністерство енергетики України повідомило, що надійшло 12 трансформаторів, які придбані за кошти Фонду енергетичної підтримки України, створеного при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства.
Необхідне обладнання на суму понад 2 мільйона гривень вже отримав оператор системи розподілу електроенергії однієї з прикордонних з росією областей.
Донором, за кошти якого була здійснена закупівля, є Данське енергетичне товариство.
«Ми дякуємо всім донорам Фонду енергетичної підтримки України, які своїми внесками допомагають нам відновлювати і зміцнювати українську енергосистему. Це внесок не тільки в українську енергетичну безпеку, але і безпеку всього європейського континенту», - наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Загалом до Фонду енергетичної підтримки України вже надійшло понад 154 млн євро від 12 держав, організацій і компаній. Активна робота для залучення коштів до Фонду триває.
Стосовно ситуації в енергетиці Герман Галущенко, у четвер, 6 квітня, заявив, що генерація із запасом має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів по всій країні.
Через негоду відбулося аварійне відключення близько 5 тис. споживачів у Чернівецькій та Івано-Франківській областях.
Протягом останньої доби відновлено електропостачання близько 15 тис. абонентів у Донецькій області.
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