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«Нова пошта» залучає кошти через продаж власних облігацій для розвитку IT-інфраструктури

6 апреля 2023 г., 17:25
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За заявою «Нової пошти», компанія провела випуск цінних паперів серії «С» без здійснення публічної пропозиції на суму 800 млн грн і стала першим емітентом корпоративних облігацій в Україні під час повномасштабної війни.

Розміщення облігацій зроблено з метою залучення коштів для фінансування інвестиційних проєктів. Зокрема, гроші будуть спрямовані на розширення та оновлення логістичної інфраструктури в Україні, а також на розвиток IT-інфраструктури. Компанія має намір здійснити додаткову емісію облігацій серії «D» на базі річної фінансової звітності за 2022 рік.

Випуск спрямований на інституційних інвесторів — державні та комерційні банки, страхові компанії, пенсійні та інвестиційні фонди. Емітенту та облігаціям серії «С» присвоєно кредитний рейтинг інвестиційного рівня за національною шкалою — uaАA.

Випуск проводиться без залучення андерайтера, власними ресурсами компанії. Брокером під час продажу облігацій на вторинному ринку виступила інвестиційна компанія Універ Капітал.

«Протягом чотирьох років з моменту виходу “Нової пошти” на ринок корпоративних облігацій ми показали себе надійним та безризиковим інвестиційним партнером. А під час війни ми продемонстрували свою стійкість у надскладних умовах та здатність відновлюватись після падіння. Усе це, безперечно, позитивно впливає на довіру інвесторів. Саме тому інтерес до цінних паперів нашої компанії є високим. В умовах низької доступності банківського кредитування корпоративні облігації й надалі лишатимуться привабливим інструментом залучення коштів для фінансування стрімкого розвитку “Нової пошти”», — зазначають у пресслужбі компанії.

Нагадаємо, це вже третій випуск корпоративних облігацій, здійснений компанією “Нова пошта”. Дебютна емісія цінних паперів серії А на суму 300 млн грн з терміном обігу півтора року відбулась у 2019 році. Кошти від їх розміщення були спрямовані на модернізацію інфраструктури та мережі відділень. У 2020 році компанія здійснила випуск облігацій серії B терміном на три роки вартістю 700 млн грн. Фінансування було спрямоване на будівництво та автоматизацію логістичних центрів компанії. Останні виплати за облігаціями серії В відбулись на початку поточного року.

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