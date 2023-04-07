Samsung Electronics та AMD продовжили угоду про ліцензування графіки Radeon для майбутніх мобільних платформ

7 апреля 2023 г., 9:35

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Компанії Samsung Electronics та AMD оголосили про підписання багаторічної угоди про продовження терміну дії кількох поколінь високопродуктивних графічних рішень AMD Radeon із наднизьким енергоспоживанням для портфеля SoC Samsung Exynos. Зазначається, що завдяки продовженню ліцензії Samsung забезпечить якість графіки рівня консолі та оптимізоване енергоспоживання для більшої кількості мобільних пристроїв, пропонуючи неймовірно захоплюваний та тривалий ігровий процес.



«Разом з AMD компанія Samsung зробила революцію в мобільній графіці, включаючи нашу нещодавню співпрацю, яка вперше в галузі надала можливість трасування променів для мобільних процесорів, — сказав Согджун Лі, виконавчий віцепрезидент з розробки процесорів додатків (AP) Samsung Electronics. «Опираючись на наші технологічні ноу-хау у розробці рішень із наднизьким енергоспоживанням, ми продовжимо впроваджувати інновації у галузі мобільної графіки».



«Ми раді, що Samsung обрала кілька поколінь нашої провідної високопродуктивної графіки Radeon для просування рішень Samsung Exynos наступного покоління, — сказав Девід Ванг, старший віцепрезидент групи Radeon Technologies в AMD. "Розширення нашої роботи з Samsung є свідченням нашого міцного технологічного партнерства та прагнення надати користувачам мобільних пристроїв найкращі можливості".



Нагадаємо, що Samsung та AMD вперше оголосили про своє партнерство з ліцензування графічної архітектури AMD RDNA у 2019 році, що призвело до спільної розробки Samsung Xclipse, мобільного графічного процесора (GPU) на основі архітектури AMD RDNA 2 у 2022 році. Xclipse був першим у галузі мобільним графічним процесором з апаратно прискореним трасуванням променів та функціями затінення зі змінною швидкістю для консольного ігрового процесу на мобільних пристроях.

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