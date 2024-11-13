Micron запускає серію твердотільних накопичувачів PCIe Gen5 NVMe на 60TB

13 ноября 2024 г., 9:35

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Компанія Micron Technology оголосила про початок кваліфікаційного тестування NVMe SSD 6550 ION серед клієнтів. Заявлено, Micron 6550 ION - це найшвидший у світі твердотільний накопичувач для центрів оброблення даних місткістю 60 ТБ і перший у галузі твердотільний накопичувач E3.S і PCIe Gen 5 місткістю 60 ТБ. Він слідує за моделлю 6500 ION і розроблений для забезпечення найкращої у своєму класі продуктивності, енергоефективності, витривалості, безпеки та щільності розміщення в стійці для розгортання екзафлопсних центрів обробки даних. 6550 ION справляється з високопродуктивними робочими навантаженнями NVMe, як-от мережеві озера даних штучного інтелекту, вхід, підготовка та перевірка даних, зберігання файлів і об'єктів, зберігання в публічних хмарах, аналітичні бази даних і доставлення контенту.



«Micron 6550 ION досягає швидкості 12 ГБ/с за споживання лише 20 Вт, встановлюючи новий стандарт продуктивності та енергоефективності в центрах обробки даних», - говорить Альваро Толедо (Alvaro Toledo), віцепрезидент і генеральний менеджер Micron Data Center Storage Group. «Завдяки вперше представленій на ринку місткості 60 ТБ у формфакторі E3.S та енергоефективності на 20% вищій, ніж у конкурентних накопичувачів, Micron 6550 ION є переломним моментом для рішень зберігання даних великої місткості, які відповідають ненаситним вимогам робочих навантажень AI до місткості та енергоспоживання».



Зазначається, Micron 6550 ION - перший у галузі SSD PCIe Gen 5 місткістю 60 ТБ для центрів оброблення даних, що забезпечує найкращу у своєму класі пропускну здатність під час читання та запису. Крім того, це перший у світі SSD місткістю 60 ТБ із підтримкою OCP 2.5, у якому реалізовано функцію керування живленням в активному стані (ASPM). Ця нова функція дає змогу накопичувачу працювати на холостому ходу за потужності 4 Вт у стані L1 проти 5 Вт у стані L0, що підвищує енергоефективність до 20% у режимі холостого ходу. Додатковий виграш в енергоспоживанні досягається завдяки використанню в накопичувачі найкращої в галузі енергоефективної пам'яті G8 NAND, яка на одне-три покоління NAND випереджає конкурентні SSD на 60 ТБ, що дає змогу накопичувачу досягати заявлених показників продуктивності за умови споживання всього 20 Вт.



Порівняно з конкурентними дисками місткістю 60 ТБ новинка забезпечує:

- На 179% швидше послідовне читання і на 179% вищу пропускну здатність при читанні на Ват.

- На 150% вищу швидкість послідовного запису і на 213% вищу пропускну здатність запису на Ват.

- На 80% швидше довільне читання і на 99% вищий показник IOPS при читанні на Ват.



6550 ION також перевершує конкурентні твердотільні накопичувачі місткістю 60 ТБ у критично важливих робочих навантаженнях, пов'язаних із навчанням штучного інтелекту:

- На 147% вища продуктивність для NVIDIA Magnum IO GPUDirect Storage (GDS) і 104% вища енергоефективність.

- На 30% вища продуктивність передавання даних розміром 4 КБ для тестування глибокого навчання IO Unet3D і на 20% вища енергоефективність.

- Покращення часу завершення перевірки моделей AI на 151%, тоді як конкуренти споживають на 209% більше енергії.



Навіть за місткості 61,44 ТБ диск повністю записується всього за 3,4 години, тоді як у конкуруючих рішень на заповнення йде до 150% більше часу. Це дає змогу швидше перебудовувати диски і готувати навчальні набори AI, покращуючи час розгортання, збільшуючи завантаження GPU і підвищуючи відмовостійкість сховищ на високоємних NVMe SSD.



Micron 6550 ION доступний у формфакторах E3.S, U.2 і E1.L. Як перший у світі твердотільний накопичувач E3.S місткістю 60 ТБ, 6550 забезпечує найкращу у своєму класі щільність, скорочуючи потреби в стійкових системах зберігання на 67%. Він забезпечує найкращу в галузі ефективність використання простору, даючи змогу зберігати понад 1,2 Петабайта на один стійковий блок (U). Використовуючи сервер високої щільності висотою 1U, як-от HPE ProLiant DL360 Gen11, що вміщує 20 дисків E3.S на стійковий блок, оператори можуть завантажити сервери в одній стійці об'ємом 44,2 ПБ. Це рішення на 67% щільніше, ніж сервери 2U, в яких часто розміщується максимум 24 диски U.2, що дає всього 26,5 ПБ на стійку. Твердотільні накопичувачі 6550 E3.S місткістю 61,44 ТБ порівняно з дисками U.2 місткістю 122,88 ТБ забезпечують у 3,3 раза більшу продуктивність на терабайт. Таке поліпшення дає змогу значно консолідувати сервери для оптимізації простору та ефективності центрів обробки даних.



Накопичувач забезпечує найкращу у своєму класі витривалість 60 ТБ SSD із показником 1,0 випадкових записів на диск на день (RDWPD) для випадкових записів об'ємом 16 КБ, що на 42% більше, ніж у 60 ТБ SSD, що конкурують. Крім того, 6550 ION пропонує найкращий у галузі набір функцій безпеки, включно з SPDM 1.2 для атестації та SHA-512 для безпечної генерації підписів. Він сумісний з TAA і сертифікований за стандартом FIPS 140-3 L2, забезпечуючи необхідний урядам рівень безпеки. Micron 6550 ION виробляється на декількох майданчиках для забезпечення надійності ланцюжка постачань і має вертикально інтегровану архітектуру, що містить DRAM, NAND, контролер і мікропрограмне забезпечення Micron.



«Випуск твердотільного накопичувача Micron 6550 ION - це революційне досягнення для застосунків, які працюють із великими обсягами даних і штучним інтелектом, що розвивається. Такі інновації в технологіях зберігання даних дають змогу створювати щільні та енергоефективні рішення, які розширюють можливості інфраструктури наших клієнтів», - говорить Рагху Намбіар (Raghu Nambiar), корпоративний віцепрезидент AMD з екосистем і рішень для центрів обробки даних. «Ми раді співпрацювати з компанією Micron у створенні екосистеми за допомогою новітніх платформ на базі процесорів AMD EPYC 5-го покоління».



Твердотільні накопичувачі Micron 6550 ION вже доступні для пробного продажу в усьому світі і є частиною лінійки SSD для центрів обробки даних компанії Micron.

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