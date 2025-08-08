Держспецзв'язку ухвалила Вимоги до оцінювачів реалізації цільового профілю безпеки

8 августа 2025 г., 10:25

Держспецзв'язку ухвалила Вимоги до юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, які здійснюють оцінювання реалізації цільового профілю безпеки інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних, технологічних систем. Відповідний наказ адміністрації Держспецзв'язку від 11.07.2025 №438 зареєстровано Мін'юстом 31 липня за №1125/44531.

Вимоги до юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, які здійснюють оцінювання реалізації цільового профілю безпеки інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних, технологічних систем, розроблено з метою визначення умов до відповідних суб’єктів.

Зазначеними вимогами для оцінювачів реалізації цільового профілю безпеки систем пропонується визначити наявність у них одного з документів, які станом на цей час фактично дозволяють здійснювати оцінювання захищеності інформації та які видаються адміністрацією Держспецзв’язку в установленому порядку, зокрема: ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації) та технічного захисту інформації за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України; дозволу на проведення робіт з технічного захисту інформації для власних потреб.

