OpenAI представила GPT-5 - новий флагманський AI

Компанія OpenAI представила GPT-5 — свою новітню передову модель штучного інтелекту, яка, за заявою виробник, перевершує попередні версії за показниками інтелекту та демонструє високу точність відповідей на запити.

"GPT-5 — це значне оновлення порівняно з GPT-4o і суттєвий крок на нашому шляху до AGI, — наголосив Сем Альтман (Sam Altman), генеральний директор і співзасновник OpenAI. Він додав, що "GPT-3 був схожий на спілкування зі старшокласником... з проблесками геніальності та великою кількістю дрібних недоліків".

OpenAI підкреслює значний стрибок у можливостях GPT-5, особливо в кодуванні, фронтенд-дизайні та налагодженні великих кодових баз.

Модель також демонструє глибше контекстуальне розуміння та експресивність для написання текстів, у чому попередні моделі іноді мали проблеми.

GPT-5 працює як гібридна система, що перемикається між стандартною моделлю для прямих відповідей та "моделлю для мислення" для глибших міркувань. У залежності від складності запиту, GPT-5 автоматично обирає, яку модель залучити.

У внутрішніх тестах GPT-5 показав значне збільшення інтелекту в порівнянні з попередніми моделями, особливо в математиці, кодуванні та візуальному сприйнятті.

У математиці модель встановила новий рекорд, набравши 94,6% у тесті AIME 2025.

У кодуванні GPT-5 досяг 74,9% у тесті SWE-bench Verified, що трохи вище, ніж у конкурента Anthropic (Claude Opus 4.1, 74,5%).

У мультимодальному розумінні результат склав 84,2% у MMMU.

За словами компанії, GPT-5 також значно зменшив кількість "галюцинацій" (вигаданих фактів). З увімкненим пошуком в інтернеті ймовірність фактичних помилок на 45% менша, ніж у GPT-4o, а з активованим режимом "мислення" ця цифра зменшується ще на 80%. Крім того, розробники вирішили проблему надмірної "улесливості" моделі, яка була помічена в GPT-4o.

OpenAI також зазначила, що GPT-5 став кращим "мозком" для агентного кодування, яке дозволяє моделі автономно виконувати складні завдання, розбиваючи їх на кроки. Це ідеально підходить для "vibe coding", що є новим трендом у розробці, коли AI-моделі генерують код за природними підказками розробників.

Розробник також заявив, що GPT-5 вже розгортається як нова модель за замовчуванням для користувачів ChatGPT, замінюючи GPT-4o. Користувачі платного тарифу можуть вручну вмикати режим "глибокого мислення". Для розробників модель доступна через API у трьох версіях: GPT-5, GPT-5-mini та GPT-5-nano, з різними параметрами вартості та затримки.

