Трамп вимагає відставки CEO Intel

Як пише Reuters, президент США Дональд Трамп у четвер зажадав негайної відставки нового генерального директора Intel Ліп-Бу Тана (Lip-Bu Tan), назвавши його "глибоко конфліктним" через його зв'язки з китайськими фірмами. Ця заява створює додатковий тиск на Intel, яка є ключовим партнером у зусиллях США щодо розширення внутрішнього виробництва чипів.

На тлі цих заяв акції Intel закрилися падінням на 3%. Інтервенція Трампа є рідкісним випадком, коли президент США публічно закликає до звільнення керівника великої корпорації. Аналітики ринку розділилися в думках: одні вважають, що це створює небезпечний прецедент, а інші — що це ще один сигнал про серйозність "America First" політики Трампа.

Вимога президента ґрунтується на квітневому звіті Reuters, який показав, що Тан інвестував щонайменше 200 млн дол. у сотні китайських компаній, зокрема й у ті, що пов’язані з китайськими військовими. Крім того, його венчурна фірма Walden є спільним власником щонайменше 20 компаній разом із китайськими державними фондами. Інші звинувачення стосуються його попередньої роботи на посаді CEO Cadence Design, яка продавала продукцію китайському військовому університету і за що нещодавно заплатила штраф понад 140 млн дол.

У відповідь на звинувачення, Intel оприлюднила заяву, в якій йдеться, що компанія "глибоко віддана просуванню національної та економічної безпеки США" та "з нетерпінням очікує на подальшу взаємодію з адміністрацією".

Це сталося в особливо складний для Intel період. Компанія втратила лідерство в галузі виробництва чипів на користь тайванського конкурента TSMC і відстає від Nvidia на ринку AI. Ринкова вартість Intel впала майже до 80 млрд дол., тоді як Nvidia досягла позначки в 4 трлн дол. Минулого року Intel отримала 8 млрд дол. субсидій в рамках CHIPS Act для будівництва нових заводів, але розбудова одного з них, в Огайо, вже сповільнилася. Аналітик Стейсі Расгон (Stacy Rasgon) зазначив, що, на жаль, Тан не має особистих відносин з Трампом, які могли б допомогти пом'якшити гнів останнього.

