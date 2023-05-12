«Держспецзв’язку» допомагатиме закладам освіти підвищити якість підготовки фахівців з кібербезпеки

12 мая 2023 г., 15:25

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«Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України» і «Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти» підписали меморандум про співпрацю. Згідно з яким, задля неупередженої та достовірної експертизи якості підготовки фахівців у галузі кібербезпеки у закладах освіти представників «Держспецзв’язку» залучатимуть як експертів «Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти».

Крім того, при проведенні експертизи освітньо-професійних програм (ОПП) у галузі кібербезпеки та захисту інформації, в тому числі на об’єктах критичної інфраструктури, окрему увагу буде приділено націленості та збігу ОПП із конкретною професією.

Протягом останнього часу межі освітніх програм у закладах освіти дещо розмились, низка ВНЗ почали відкривати ОПП з приставкою «кібербезпека» та професійними кваліфікаціями, яких не існує, у дипломах. Такі приставки приваблюють абітурієнтів, але часто унеможливлюють підготовку професійних спеціалістів, яких потребує реальний сектор та які мають право обіймати відповідні посади згідно із класифікатором професій України. Особливо це стосувалось охочих вступити на державну службу, до спеціальних підрозділів кіберзахисту, у банки тощо.

Зараз ситуація виправляється. За ініціативи «Держспецзв’язку» сформована нова національна рамка професійних кваліфікацій у галузі кібербезпеки та захисту інформації. Проведена гармонізація професій із міжнародними стандартами. Розроблено вже шість найбільш актуальних професійних стандартів, які перекривають 14 різнорівневих посад у сфері кібербезпеки та захисту інформації. Всі інші стандарти – у процесі розроблення; і провідні ВНЗ, які підтримують власну репутацію та основною метою визначили для себе високий професійний рівень випускників, вже з цієї осені можуть впровадити модифіковані ОПП відповідно до конкретної професії в галузі.

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