Портативний ігровий комп’ютер ROG Ally базується на платформі AMD Ryzen

Бренд ASUS Republic of Gamers (ROG) оголосив про випуск ROG Ally, потужного та портативного ігрового комп’ютера під управлінням Windows 11 на базі новітнього процесора AMD Ryzen Z1 Extreme. Продаж ROG Ally у світі розпочнеться 13 червня 2023 року за ціною від $699, а попередні замовлення почнуть прийматися з 11 травня.



ROG Ally – надзвичайно портативний пристрій нового покоління, який пропонує пограти «на ходу» в ігри у форматі Full HD. Зазначено, що він здатний запускати сучасні ігри AAA швидше та плавніше, ніж будь-який інший пристрій у цьому класі, представлений на ринку. Оскільки ROG Ally працює під керуванням Windows 11, на ньому можна грати в будь-яку куплену раніше гру для Windows, завантаживши її з відповідної ігрової платформи. Крім того, разом із ним пропонується тримісячна передплата Xbox Game Pass Ultimate. Доступні можливості грати наодинці, під'єднати пристрій до телевізора, щоб пограти з друзями, або під’єднати до пристрою зовнішню відеокарту ROG XG Mobile для неймовірних ігрових вражень.



ROG Ally працює на новому процесорі серії Ryzen Z1 від AMD. Створений на основі мікроархітектури Zen 4, процесор Ryzen Z1 Extreme має графічне ядро на основі мікроархітектури AMD RDNA 3. Він конкурує за потужністю з процесорами сучасних ігрових консолей завдяки 8 ядрам із підтримкою 16 потоків та графічній продуктивності до 8,6 терафлопс. Версія процесора AMD Ryzen Z1 стане доступною пізніше, у третьому кварталі 2023 року, він матиме 6 ядер із підтримкою 12 потоків. Обидві моделі процесорів підтримують технології AMD FidelityFX Super Resolution та AMD Radeon Super Resolution для забезпечення чудової продуктивності та отримання приголомшливих зображень у вимогливих іграх класу AAA та інді-іграх.



Використання настільки високопродуктивного процесора в такому компактному корпусі стало можливим завдяки продуманій системі охолодження ROG Zero Gravity, яка складається з двох вентиляторів, радіатора з надтонкими ребрами й високоефективних теплових трубок. ROG Ally також оснащено 16 ГБ високошвидкісної пам’яті LPDDR5 з частотою 6400 МГц, твердотільним накопичувачем обсягом 512 ГБ з інтерфейсом PCIe Gen 4 та слотом для карт пам’яті microSD UHS-II. Модуль Wi-Fi 6E гарантує надійне з’єднання навіть у перевантажених мережах, незалежно від того, граєте ви в багатокористувацькі ігри чи транслюєте свою гру через Xbox Cloud Gaming або AMD Link.



Флагманська ігрова продуктивність вимагає відповідного дисплея, тому ROG Ally оснащений дисплеєм роздільною здатністю Full HD (1080p) з частотою оновлення 120 Гц і підтримкою технології AMD FreeSync Premium. Дисплей має максимальну яскравість 500 кд/м2, що дозволяє легко стежити за подіями в будь-яких умовах, наприклад під час гри на природі. Цей сенсорний дисплей також забезпечує безперебійну навігацію в Windows 11, коли гравцям потрібно змінити налаштування або інсталювати наступну гру.



Завдяки якісному дисплею і потужній апаратній платформі, що підтримує FPS на рівні 60 кадрів/с у багатьох сучасних іграх, ROG Ally забезпечує комфорт, який задовольнить геймерів усіх мастей. У порівнянні з роздільною здатністю 720p у пристроїв-конкурентів, ROG Ally пропонує чіткіше зображення, а завдяки технології AMD FreeSync Premium динамічна графіка на його дисплеї Full HD відтворюється надзвичайно плавно.



Завдяки опціональній док-станції ROG Gaming Charger Dock геймери можуть під'єднати Ally до телевізора, влаштувавши дружню ігрову сесію чи змагання між собою за допомогою додаткових контролерів, і при цьому пристрій буде одночасно заряджатися. ROG Ally може впоратися з багатокористувацькими іграми, як-от NBA 2K3, Moving Out і Street Fighter V.



У поєднанні із зовнішньою графічною док-станцією XG Mobile, яка може містити відеокарту до NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуків, ROG Ally набуває ігрової потужності, як для ігор на дивані, так і для настільної конфігурації з мишею і клавіатурою. Можливо грати в ігри AAA з роздільною здатністю 4K з трасуванням променів і DLSS 3 або перемагати в кіберспортивних іграх із високою кадровою частотою, під'єднавши до ROG Ally улюблену мишу та клавіатуру.



Модель Ryzen Z1 Extreme, оснащена 512-гігабайтним накопичувачем, буде доступна для попереднього замовлення з 11 травня за ціною від $699. Продаж пристрою у світі розпочнеться 13 червня. Модель ROG Ally з чипом Ryzen Z1 буде доступна пізніше цього року.



ROG Ally було розроблено з нуля для роботи під управлінням ОС Windows, тому він дозволяє грати в усі ігри, завантажені з будь-якої платформи для розповсюдження ігор. ROG співпрацює з корпорацією Microsoft, видавцями ігор та окремими студіями, щоб гарантувати, що геймери, які використовують Ally, отримають найкращі ігрові враження. Повна підтримка Steam, EA App, Xbox Game Pass Ultimate і PC Game Pass, Epic Games Store, GOG Galaxy 2.0, застосунків Android та інших бібліотек ігор гарантує, що незалежно від того, звідки геймери завантажують свої ігри, ROG Ally їх підхопить.



У комплекті з ROG Ally пропонується тримісячна передплата на Xbox Game Pass Ultimate 2, що дає доступ до бібліотеки ігор Microsoft. ROG також співпрацює з Xbox Game Studios, Capcom, HoYoverse, Level Infinite, 505 Games, Team 17, Nacon, Techland, Squanch Games і Fatshark, щоб забезпечити найкращі ігрові можливості на ROG Ally.

