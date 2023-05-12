Глобальний сервіс Check Point Infinity націлюється на забезпечення комплексної кіберстійкості

12 мая 2023 г., 16:25

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Check Point Software Technologies представила Infinity Global Services – комплексне рішення для забезпечення безпеки, яке дозволить організаціям будь-якого розміру зміцнити свої системи, від хмарних і мережевих до кінцевих точок.

Як наголошується, нова послуга розширить комплексні послуги безпеки Check Point у тридцяти сферах, надаючи організаціям можливість створювати та вдосконалювати свої практики та засоби контролю кібербезпеки, а також демонструвати кіберстійкість.

«Організації будь-якого розміру намагаються відстежувати зростаючий ландшафт загроз та адекватно запобігати кібератакам. Наші клієнти та партнери звертаються до нас за підтримкою в розробці стратегії кіберстійкості, – підкреслив Шерон Шусхайм (Sharon Schusheim), ІТ-директор та віце-президент з технічних послуг компанії Check Point Software Technologies. – Check Point Infinity Global Services надає комплексне, консолідоване і спільне рішення для забезпечення безпеки в простому для розгортання форматі, щоб організації могли перейти в активний захист і запобігати атакам ще до того, як вони відбудуться».

Нещодавнє опитування на World Economic Forum показало, 86% бізнес-лідерів вважають, що в найближчі два роки відбудеться «далекосяжна, катастрофічна кіберподія», і при цьому 34% заявили, що їм не вистачає навичок кібербезпеки в їхніх командах. В середньому організації зазнають понад 1100 кібератак щотижня. Важкість управління операціями SOC лише поглиблює цю проблему, ускладнюючи для компаній захист від кіберзагроз. Виробник стверджує, що Check Point Infinity Global Services має на меті заповнити цю прогалину, надаючи комплексні пропозиції з безпеки, які допомагають організаціям запобігати сучасним загрозам, реагувати на широко розповсюджені атаки та вдосконалювати свої практики та засоби контролю кібербезпеки.

Комплексна наскрізна модель Infinity Global Services надає тридцять проактивних послуг за чотирма основними напрямками:

Assess : Посилює експертизу команди організації від спеціаліста з безпеки до директора з інформаційної безпеки. Включає оцінку кібер-ризиків та ризиків Інтернету речей, плани безпеки гібридних хмарних систем та найкращі практики Zero Trust;

: Посилює експертизу команди організації від спеціаліста з безпеки до директора з інформаційної безпеки. Включає оцінку кібер-ризиків та ризиків Інтернету речей, плани безпеки гібридних хмарних систем та найкращі практики Zero Trust; Optimize : Підтримка в інтеграції запобігання загрозам у кіберзахист за допомогою SOC як послуги, кіберстійкості як послуги, розробки та оптимізації системи безпеки та керованого хмарного CSPM;

: Підтримка в інтеграції запобігання загрозам у кіберзахист за допомогою SOC як послуги, кіберстійкості як послуги, розробки та оптимізації системи безпеки та керованого хмарного CSPM; Master : Оптимізує безпеку організації та розширює можливості її команди, пропонуючи тренінги з хмарної безпеки, навчання CISO, програми з кібер-знань та розвиток персоналу;

: Оптимізує безпеку організації та розширює можливості її команди, пропонуючи тренінги з хмарної безпеки, навчання CISO, програми з кібер-знань та розвиток персоналу; Respond: Підвищує готовність до реагування за допомогою послуг, призначених для покращення планування реагування на інциденти з оцінкою компрометації, тестуванням на проникнення, керованим виявленням та реагуванням, а також настільними навчаннями.

Infinity Global Services автоматично консолідує ІТ-системи в єдине, просте в управлінні рішення, що охоплює дослідження загроз, MDR і оцінку ризиків, а також проактивний моніторинг, професійні послуги та навчання, отримуючи при цьому оновлення розвідданих про загрози в реальному часі.

Check Point має більш ніж 30-річний досвід надання консультаційних, професійних та керованих послуг разом з глобальною партнерською мережею тисячам клієнтів по всьому світу. В компанії працює понад 300 кібер-експертів, а її рішення охоплюють мільйони активів у мережі, хмарі та на кінцевих точках. Наголошується, що рішення Check Point легко інтегруються з рішеннями третіх сторін, забезпечуючи найкращі результати безпеки в галузі.

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