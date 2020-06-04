Dell выпустила две линейки HPC-систем с новой технологией виртуализации GPU

4 июня 2020 г., 10:25

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Dell Technologies вчера анонсировала немедленную доступность систем двух новых линеек — Dell EMC Ready Solutions for AI и Dell EMC Ready Solutions for vHPC. Обе они используют vSphere Bitfusion, технологию виртуализации графических карт, которую VMware также представила в этот вторник.

Настраиваемая в соответствии с потребностями клиентов конфигурация Dell EMC Ready Solutions for AI включает серверы PowerEdge, системы файлового хранения на базе флэш-памяти, Isilon F800, сетевые коммутаторы и четыре варианта GPU от Nvidia — начиная от карт RTX уровня рабочих станций и заканчивая мощным чипом V100 для датацентров.

Каждая система укомплектована vSphere 7, новейшей версией виртуализационной платформы VMware, и VMware Cloud Foundation, обеспечивающей запуск рабочих нагрузок ИИ в контейнерах с использованием Kubernetes. Новая функция виртуализации GPU — vSphere Bitfusion — стала результатом интеграции в vSphere технологии техасского стартапа Bitfusion.io, который VMware поглотила в прошлом году.

vSphere Bitfusion стала частью и второго анонсированного вчера решения, Dell EMC Ready Solutions for vHPC. Его специализация это высокопроизводительные вычисления, такие как научные симуляции, обычно выполнявшиеся на суперкомпьютерах. В них также часто используются алгоритмы ИИ.

Артур Льюис (Arthur Lewis), президент подразделения серверных и инфраструктурных систем Dell, более подробно рассказал о новинках в блоге. «Чтобы оптимизировать производительность, инженерные группы создали готовые решения для двух наиболее распространенных типов высокопроизводительных рабочих нагрузок (HPC), — написал он. — Параллельные распределённые приложения (MPI) используются например, для прогнозирования погоды и молекулярного моделирования. Рабочие нагрузки полосы пропускания (Throughput Workloads) можно встретить в симуляциях Монте-Карло при анализе финансовых рисков, в рендеринге цифровых фильмов и геномном анализе».

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