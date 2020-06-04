Глобальные расходы на облачную конференцсвязь вырастут почти на 25%

4 июня 2020 г., 9:45

Как прогнозируют исследователи из Gartner, по итогам нынешнего года общемировые расходы конечных пользователей на облачные решения конференцсвязи увеличатся на 24,3% «YoY».

Взрывной рост интереса к подобных услугам на фоне пандемии коронавируса приведет к глобальным расходам потребителей по итогам 2020 г. в размере 4,1 млрд долл. Годом ранее объем рынка не превышал 3,3 млрд долл. Таким образом, на рынке унифицированных коммуникаций (unified communications, UC) данное направление окажется вторым, исходя из динамики развития, уступив лишь сегменту облачной телефонии. Последний по итогам 2020 г. превысит в объеме 16,8 млрд долл.

В целом мировой рынок UC в 2020 г. сократится на 2,7%, однако уже в будущем году возвратится к росту на фоне бурного развития облачной телефонии. В частности ожидается, что рост расходов конечных потребителей на подобные решения в 2020 г. достигнет 8,9% «YoY», а по итогам будущего года позитивная динамика увеличится до 17,8%.

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